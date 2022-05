Belgrano le ganó a Almirante Brown y se escapa en la punta del Nacional

Belgrano de Córdoba se escapó en la punta de la Primera Nacional de fútbol, al vencer esta noche de local a Almirante Brown por 1 a 0 en partido de la 14ta fecha.

El único gol del encuentro fue anotado por Mariano Miño a los 29m del segundo tiempo. Fueron expulsados Axel Ochoa en el local y Cristian Varela en el visitante.

Belgrano llegó a los 34 puntos y le sacó siete a su escolta, San Martín de Tucumán, que cerrará la fecha del lunes desde las 21.10, en su cancha, contra Instituto de Córdoba.

Estudiantes de Buenos Aires, por su parte, superó a Nueva Chicago por 1 a 0 y subió al sexto lugar. El volante Enzo Acosta (33m. ST) que ingresó en el segundo tiempo anotó para festejar la quinta victoria del equipo de Caseros en el torneo.

Deportivo Riestra, a su vez, cayó por goleada ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy 4 a 0 y desperdició la oportunidad de acercarse a los primeros puestos: anotaron Gabriel Méndez (28m. PT), el volante Matías Palavecino (39m. PT), Leandro González (4m. ST) y Esteban González (41m. ST).

Los otros resultados de hoy: Defensores de Belgrano 1 - Sacachispas 1, San Martín SJ 0 - Alvarado (Mar del Plata) 0, Atlético Rafaela 1 - Quilmes 2, Tristán Suárez 0 - Agropecuario 1.

Mañana jugarán Brown de Adrogué-Mitre (11 horas), Guillermo Brown-Independiente Rivadavia (15), Gimnasia de Mendoza-Deportivo Morón y Chaco For Ever-Estudiantes de Río Cuarto (16), Chacarita-Ferro (18.35) y Güemes-Flandria (19).

Y el lunes lo harán All Boys-Temperley (19.10), Santamarina-Deportivo Maipú (20.30) y San Martín T-Instituto (21.10).

Posiciones: Belgrano 34 puntos; San Martín (T) 27; Brown (A) 24, Chacarita 22; All Boys, Estudiantes (BA) y Estudiantes (RC) 21; Agropecuario, Deportivo Madryn e Instituto 20; Gimnasia (M), Quilmes, Riestra y Almagro 19; Chaco For Ever, San Martín (SJ), Almirante Brown y Defensores de Belgrano 18; Deportivo Maipú (x), Brown (PM) y Alvarado 17; Nueva Chicago y Atlanta 16; Deportivo Morón, Independiente Rivadavia y San Telmo 15; Atlético Rafaela y Gimnasia (J), 14; Mitre (SdE), Sacachispas y Güemes (SdE) 11; Flandria, Temperley y Villa Dálmine 10; Tristán Suárez y Ferro 9; Santamarina 8.

(x) Se le descontaron 3 puntos por incidentes en la fecha 7.

Con información de Télam