Con Fantino, Scaloni aseguró que "no entiende mucho de política" pero que "estamos bien"

El DT de la Selección Argentina se animó a hablar de política con Alejandro Fantino.

Lionel Scaloni es el entrenador de la Selección Argentina, y pese a que no suele hablar sobre aspectos extrafutbolísticos, en las últimas horas decidió opinar sobre la política del país. En diálogo con Alejandro Fantino, el oriundo de Pujato (Santa Fe) aseguró que "no entiende mucho" de la materia pero que entiende que "estamos bien".

"¿Cómo ves a Argentina?", le preguntó, en términos políticos, Alejandro Fantino a Lionel Scaloni. Lejos de esquivar la pregunta, el DT campeón del mundo se animó y respondió: "La realidad es que lo que quiero es que le vaya, como todo argentino, que le vaya bien al país, es evidente. No creo que cualquier otro diga lo contrario".

"Yo lo que veo es la zona del campo y es fundamental que al país le vaya bien y se confíe en el campo. Yo entiendo que estamos bien y ojalá salgamos, tenemos potencial para estar bien. Yo que vivo en España, veo lo que es España, veo lo que es el país. Si vos comparás el potencial de España con el de Argentina, todo el mundo te dice que somos una potencia", agregó Lionel Scaloni.

Por otro lado, Scaloni remarcó la importancia que tiene el campo para la República Argentina. "Yo que no entiendo mucho de política te puedo decir que tenemos kilómetros de campo y de riqueza. Ojalá vaya bien", cerró el técnico, cuyas palabras rápidamente se hicieron virales en redes sociales.

Scaloni sorprendió a todos sobre su estadía en la Selección Argentina: "Me tomé el tiempo"

En la Selección Argentina se habían encendido las alarmas luego de la victoria histórica ante Brasil, en el estadio Maracaná en 2023. Sin embargo, el triunfo quedó a un costado cuando Lionel Scaloni, minutos después de aquel partido, puso en duda su continuidad en la "Albiceleste" y ahora el entrenador reveló los motivos que lo llevaron a expresar su malestar.

"La respuesta de la gente que me rodea, yo cuando siento algo lo hablo. Estuve cerca de irme, no estaba bien. Yo dije lo que sentía, que me tome el tiempo, me dieron su parecer, y era parecido a lo que pensaba. Yo al tiempo dije que todos me iban a acompañar, decidimos seguir y renové las energías que había perdido", comenzó diciendo este viernes en una entrevista en el programa Neura, sobre aquella noche en que dejó en vilo al seleccionado argentino.

Luego, el DT campeón del mundo agregó al respecto: "Yo creo que lo mejor que cuando uno no está bien es decirlo. Es inútil estar en un lugar donde no sos vos. Y la gente con la que yo trabajo necesita que sea sincero. Entonces las veces que yo he tenido esos problemas he hablado con los actores principales, con los jugadores, con la gente que rodea la AFA, con mi cuerpo técnico, con mi familia. Y la respuesta en ese momento fue una respuesta, a ver, yo me expresé, les dije lo que sentía y todos me dijeron que estaba bien, que me tome el tiempo que me tenga que tomar".