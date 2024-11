Martín Kalos: “El aumento de las tarifas fue comiendo una porción cada vez mayor de los salarios que, encima, cayeron en todo el año”

La suba de las tarifas en lo que va del año más la caída de los salarios impactó de lleno en el consumo masivo. Los hogares priorizan el pago de los servicios públicos, pero, por otro lado, dejan de adquirir otros bienes y servicios. En una entrevista con El Destape, el economista y director de EPyCA Consultores, Martín Kalos, analizó el impacto de la suba sostenida durante el año de las tarifas de electricidad y gas en el ingreso de los hogares. Afirmó que “los servicios públicos es lo primero que las familias pagan porque es el consumo básico. Los aumentos tarifarios para 2025 van a generar que se siga reduciendo el consumo porque los hogares van a estar muy al límite”.

Si bien el INDEC no incluye a las tarifas en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), Kalos estimó cuál podría ser el peso de las boletas en la inflación anual según el Presupuesto 2025 y los subsidios que el gobierno planea eliminar para el próximo año.



- Luego de un año con aumentos sostenidos de las tarifas, ¿cómo está impactando en los hogares?

- Mirando la energía desde el consumo de los hogares se ve, por un lado, que el aumento de las tarifas de los servicios públicos fue comiendo porción de los salarios de los hogares, que –a su vez- fueron cayendo a lo largo del año en términos reales. Hay mucha heterogeneidad entre las familias de todo el país. El salario privado registrado está igualando el nivel que tenía hace un año y el salario privado no registrado se está acercando. Esto no quita que durante los primeros diez meses del año tuvieron una fuerte pérdida, pero hoy recuperaron algo.

Después están los ingresos de los salarios públicos, que están muy por debajo de la inflación, y también las jubilaciones, que tuvieron una fuerte caída en 2024. Lo mismo pasa con los que reciben planes sociales. Los ingresos totales de las familias se redujeron y esto llevó a una caída en el consumo masivo. No hay un motor para la recuperación del consumo. El ajuste lleva a un menor poder adquisitivo. Los servicios públicos es lo primero que las familias pagan porque es el consumo básico. Los aumentos tarifarios para el próximo año van a generar que se siga reduciendo la demanda de otros bienes de consumo porque los hogares van a estar muy al límite.

- ¿Qué están viendo desde EPyCA sobre el peso de las tarifas en los próximos meses?

- El IPC del INDEC, desde donde seguimos a la inflación en la Argentina, metodológicamente tiene muchos años de atraso y no capta todavía el peso que hoy tienen las tarifas en los ingresos. Esto es un problema porque estamos subestimando a la inflación que afecta al poder adquisitivo de los hogares. Las tarifas van a seguir aumentando porque el gobierno reconoce que están 20% atrasadas respecto de un precio de equilibrio que el propio gobierno fija. Esto implica que todavía el gobierno tiene que aumentar un 25% real (arriba de la inflación) las tarifas de los servicios públicos.

- ¿Esto habilitaría inversiones y mejora en la calidad de los servicios públicos?

- Este porcentaje es sólo para recomponer márgenes operativos, no estamos hablando de aumentos tarifarios para inversiones que mejoren la infraestructura energética. Este es un problema, porque el país tiene restricciones para poder ampliar las redes de alta y media tensión. Hoy la Argentina no tiene capacidad en las grandes líneas que pueden transportar la energía. Tampoco hay un plan en el horizonte para sanear estos cuellos de botella.

- Pero también se frenaron las obras públicas en energía…

- El gobierno viene retaceando fondos para obra pública y esto le costó caro en los costos de importación de energía que se pudieron haber evitado con obras de menor cuantía. Obviamente, no tenemos ninguna previsión de que arranque la obra pública. La consecuencia es que en los grandes centros urbanos tenemos una demanda que es difícil abastecerla, es decir, vamos a tener cortes porque no alcanza la generación de energía en el país.

- Hoy no están las tarifas en el IPC del INDEC. ¿Qué peso tendría si sumamos las tarifas al índice de inflación?

- Podría aumentar algún punto. De todos modos, esto no va a cambiar el diagnóstico porque estamos hablando de niveles mensuales de inflación demasiados altos. Puede ser un punto o medio punto, no cambia mucho porque la inflación ya es elevada. Por eso creo que el foco hay que ponerlo en entender el impacto de las tarifas en el consumo. Las tarifas le sacan a los salarios la capacidad de compra de otros productos y servicios. Según el Presupuesto 2025 el gobierno prevé una inflación de 40%. Seguramente esté pensando en una inflación mayor. En nuestro escenario base en EPyCA la inflación de 2025 es de 50%. Si estimamos correctamente el peso de los servicios públicos la inflación del Presupuesto pasaría de 40 a un 44 o 45 por ciento, es decir, las tarifas suman un 10%.

- ¿Qué pasará en 2025 si el Gobierno avanza en la eliminación de la segmentación tarifas que divide en tres tipos de hogares según sus ingresos?

- Todavía no está claro cuál va a ser el esquema de subsidios y tarifas a la electricidad y el gas en 2025. El gobierno publicó un decreto que empezaba a regir a partir del 30 de noviembre una Canasta Básica Energética (CBE). Pero nunca se concretó. Su principal impulsor era Eduardo Rodríguez Chirillo, ahora ex secretario de Energía. Hoy por hoy no hubo ningún avance.

Tampoco está del todo claro cómo van a eliminar los subsidios y unificar en un solo nivel a los usuarios y cómo eso impactaría en las tarifas. Si los subsidios se eliminan, para los hogares Nivel 3 (ingresos medios) implicaría que las tarifas se dupliquen en términos reales y para los Nivel 2 (ingresos bajos) se triplicarían o incluso más. También hay que preguntarse cómo continúa y si continúa la tarifa social. Lo cierto es que hoy no se sabe mucho qué va a pasar para 2025. Lo que sí sabemos es que se espera que suba el peso de las tarifas en el gasto de los hogares.