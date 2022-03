Almirante Brown irá por la punta de la Primera Nacional en el inicio de la séptima fecha

Almirante Brown buscará mañana trepar a la punta de la Primera Nacional cuando reciba a San Martín de San Juan en el inicio de la séptima fecha.

Uno de los cuatro partidos que abrirán una nueva jornada del torneo "Malvinas Argentinas" se jugará en el estadio Fragata Presidente Sarmiento desde las 20.10, con arbitraje de Yamil Possi y televisación de TyC Sports.

A las 16.05 jugarán Flandria-Estudiantes de Buenos Aires con TV; a las 18.10, en Mendoza, Independiente Rivadavia-Instituto, también por TyC; y a las 21, Estudiantes de Río Cuarto recibirá a Chacarita.

En el inicio de la séptima fecha podría haber un nuevo puntero ya que Almirante Brown, que tiene 11 puntos, superaría la línea de San Martín de Tucumán, Belgrano y Brown de Puerto Madryn si le gana a San Martín, que en el debut de Raúl Antuña como DT interino goleó a Villa Dálmine por 4-0, en San Juan.

A su vez, Instituto, que tiene 10 unidades y es uno de los invictos, tiene la oportunidad de sumarse al lote de punteros si logra el triunfo en su visita a Mendoza.

El programa completo de la séptima fecha de la Primera Nacional será el siguiente:

. Mañana

. A las 16.05: Flandria-Estudiantes (BA)

. A las 18.10: Independiente Rivadavia-Instituto

. A las 20.10: Almirante Brown-San Martín de San Juan

. A las 21, Estudiantes (RC)-Chacarita

. Miércoles

. A las 15.05: Almagro-Defensores de Belgrano (TV)

. A las 15.30: Villa Dálmine-Chaco For Ever

. A las 16: Deportivo Madryn-Brown de Puerto Madryn; Alvarado-Brown de Adrogué; Deportivo Maipú-Tristán Suárez; y Riestra-Gimnasia de Mendoza.

. A las 17.05: Nueva Chicago-San Martín de Tucumán (TV)

. A las 20: Ferro-Sacachispas; Temperley-Santamarina; y Morón-Rafaela.

. A las 20.35: Quilmes-Agropecuario (TV)

. A las 21.15: Belgrano-San Telmo (TV)

. A las 21.30: Gimnasia de Jujuy-Atlanta; y Güemes-All Boys.

. Posiciones: Belgrano, San Martín (T) y Brown (PM) 13; Brown (A) y Riestra 12; Almirante Brown y Deportivo Madryn, 11; Chaco For Ever, Almagro e Instituto 10; All Boys y Deportivo Maipú, 9; Quilmes, Defensores de Belgrano, Nueva Chicago, Chacarita, Gimnasia (J) e Independiente Rivadavia, 8; Alvarado, Sacachispas, Rafaela y San Martín (SJ), 7; Atlanta, Estudiantes (BA), San Telmo y Estudiantes (RC) 6; Gimnasia (M), Santamarina, Agropecuario, Ferro y Flandria 5; Tristán Suárez, Temperley, Morón y Güemes 4; Villa Dálmine 3; Mitre de Santiago del Estero 2.

Con información de Télam