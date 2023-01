Monterrey gana con goles argentinos a Cruz Azul en fútbol mexicano

Rayados de Monterrey se impuso en la noche del sábado a Cruz Azul por 3-2, con goles exclusivos de jugadores argentinos, en uno de los adelantos de la segunda fecha del torneo Clausura de la Liga Mexicana de fútbol (MX)

El conjunto regiomontano, dirigido por Víctor Vucetich, marcó a través del cordobés Germán Berterame (Pt. 43m. y St. 31m.) más el mendocino Rogelio Funes Mori (St. 6m.)

Además de los apuntados Berterame (ex San Lorenzo y Patronato de Paraná) y Rogelio Funes Mori (ex River) en el elenco ganador se desempeñó el arquero Esteban Andrada (ex Boca Juniors)

En Cruz Azul anotaron Uriel Antuna (Pt. 28m.) y el propio Berterame en contra de su valla (St. 35m.). Los argentinos Rodolfo Rotondi (ex Defensa y Justicia), Ramiro Funes Mori (ex River y Villarreal de España) Augusto Lotti y Ramiro Carrera (ambos ex Atlético Tucumán) estuvieron en el conjunto ‘cementero’, que terminó con diez hombres por la expulsión del ecuatoriano Michael Estrada.

América, del técnico argentino Fernando Ortiz, igualó 2-2 como visitante del Toluca.

Mientras que Juárez, a las órdenes del entrenador platense Hernán Cristante, superó por 3-0 a Xolos de Tijuana, el elenco que tuvo en sus filas a Lisandro López (ex Boca Juniors), Federico Lértora (ex Colón), Alexis Canelo (ex Quilmes), Braian Romero (ex River Plate), Lucas Rodríguez (ex Estudiantes de La Plata), Fernando Valenzuela (ex Barracas Central) y Alejandro Martínez (ex Central Córdoba de Santiago del Estero), según registró diario ‘Record’.

Hoy continuará la fecha con el encuentro entre Tigres-Pachuca, en Monterrey, a partir de las 22.05.

Los otros marcadores: Atlas 2 (un gol de Julio Furch)-Mazatlán 1; Atlético San Luis 0-Guadalajara 0; Puebla 2 (un tanto de Federico Mancuello)-Querétaro 0.

Con información de Télam