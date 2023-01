Funes Mori se destaca con un triplete para Monterrey en México

(actualización con información)

El delantero argentino nacionalizado mexicano Rogelio Funes Mori se destacó con un triplete para la victoria de Monterrey sobre Atlético San Luis por 3-1 por la tercera fecha del torneo Clausura.

El goleador mendocino abrió el marcador a los 3 minutos del primer tiempo, luego lo amplió a los 18' y a los 23' de la segunda parte selló el resultado luego del descuento parcial del equipo visitante a través del brasileño Leo Bonatini.

El ex River Plate fue titular junto a Germán Berterame y el arquero Esteban Andrada.

En Atlético San Luis, el arquero Marcelo Barovero sufrió la eficacia del "Mellizo" y en el segundo tiempo debutó Mateo Klimowicz, quien dejó la Bundesliga para jugar a préstamo en el fútbol mexicano.

Funes Mori es el goleador del torneo con 4 tantos y Monterrey quedó como escolta, a un punto, de Tigres.

América, el equipo de Fernando Ortiz, empató con Puebla 2-2 y sigue sin ganar en el campeonato al igual que Cruz Azul, que perdió ante Necaxa por 1-0, como visitante, luego de una floja reacción de Ramiro Funes Mori, el "Mellizo" defensor.

Además, el delantero Juan Ignacio Dinenno (ex Temperley y Racing) sumó dos goles (St. 14m. y 42m.) y el rionegrino Gustavo Del Prete (ex Estudiantes de La Plata) otro (Pt. 9m.) en la cómoda victoria de Pumas UNAM por 4-1 sobre León, donde descontó Lucas Di Yorio (ex Aldosivi de Mar del Plata), a los 27m. del período inicial.

Otros resultados de la 3era fecha: Mazatlán 1-Santos Laguna 2; Tijuana 1-Tigres 1; Chivas 1-Toluca 2.

Con información de Télam