"Nos llevamos seis puntos", destacó Alejandro Medina, figura de Arsenal

El arquero de Arsenal de Sarandí, Alejandro Medina, destacó hoy que se llevaron "seis puntos" tras la victoria contra Patronato de Paraná por 1 a 0 como visitante, en el marco de la séptima fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

"Fue una semana complicada pero nos dedicamos a jugar a la pelota y listo. Demostramos que estamos exentos a lo que pueda suceder afuera de la cancha. Nos llevamos seis puntos a casa", valoró el exfutbolista de Quilmes.

"Por suerte atajé las últimas dos, es importante para mí", afirmó.

Medina resultó clave en el triunfo y es una de las piezas fundamentales del equipo de Leonardo Madelón, que llegó a los 10 puntos tras las salidas de Leonel Picco (Colón), Cristian Colman y Lucas Suárez (Barracas Central).

"Facundo Sava, el entrenador de ellos, me gritó que soy un cagón y no sé qué le pasó. Yo me manejo con respeto", cerró Medina sobre el acontecimiento sucedido al promediar el segundo tiempo.

El "Colo" Sava le recriminó el tiempo hecho en cada saque de arco y el arquero le devolvió el insulto con una mirada seria y firme. Ambos se conocen de Quilmes, donde lo dirigió.

Con información de Télam