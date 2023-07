"Nos faltó suerte, hicimos un buen partido", declaró Nuss

El delantero de Argentinos Juniors Thiago Nuss sostuvo esta tarde que a su equipo "le faltó suerte" en el encuentro ante Estudiantes de La Plata (2-3) por la última fecha del torneo de la Liga Profesional de fútbol (LPF).

“Nos faltó suerte, hicimos un buen partido y creo que merecimos más” dijo el exjugador de Deportivo Español en zona de vestuarios del estadio Diego Maradona, en La Paternal.

"Por suerte volvimos a marcar dos goles, que se nos venía negando, pero queríamos terminar con un triunfo y no se pudo. Se corrió mucho, se jugó bien y las situaciones se crearon”, justificó el atacante.

Al ser consultado sobre el compromiso por Copa Libertadores ante Fluminense de Brasil, programado para el martes, Nuss remarcó que "estamos bien, tenemos que descansar y encarar el partido de la mejor manera. Estamos mentalizados que le podemos dar pelea a cualquiera, en todas las líneas somos parejos” argumentó.

También habló en zona de vestuarios, el debutante Román Riquelme y manifestó sentirse "muy feliz por haber podido debutar en Primera. Es un sueño que cumplí, pero no estoy contento con el resultado”, dijo.

“(Gabriel) Milito me dio confianza, me dio la oportunidad de jugar todo el segundo tiempo y estoy agradecido. Nos quedamos con un poco de bronca, porque no pudimos ganar este partido y estar más cerca de terminar en los puestos de Copa Libertadores”, finalizó el juvenil.

Con información de Télam