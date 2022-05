Benedetto: "Es una vergüenza que no hayan descontado más minutos con tanto tiempo parado"

El delantero de Boca Juniors Darío Benedetto se mostró contrariado "porque el árbitro (el uruguayo Christian Ferreyra) descontó apenas siete minutos cuando el partido estuvo parado como 12 por la expulsión del jugador de Corinthians (el colombiano David Cantilo)"; se quejó el autor del empate 1 a 1 ante los brasileños de esta noche, por la quinta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores.

"Es una vergüenza. Siempre hacen lo mismo. El partido estuvo parado como 12 minutos (fueron cinco y hubo seis cambios), pero no se contemplaron y el árbitro solamente dio siete", destacó Benedetto, que hoy cumplió 32 años, a la trasmisión oficial del encuentro.

"Después, si me atengo a lo que pasó en el partido me voy disconforme por el resultado, ya que todavía no aseguramos la clasificación, pero a la vez satisfecho por el nivel de juego que mostró el equipo", remarcó.

Benedetto marcó el tanto del empate a los 42 minutos del segundo tiempo y ese fue el resultado final, por lo que en caso de que el jueves venza Deportivo Cali como local al boliviano Always Ready, Boca estará obligado a vencer a los colombianos en la Bombonera en la última fecha de la fase de grupos, el jueves 26 del corriente.

Con información de Télam