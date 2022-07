Julián Álvarez fue presentado ante una multitud en las afueras del estadio del City

El argentino Julián Álvarez, nuevo jugador del Manchester City, fue presentado hoy ante una multitud en las afueras del Etihad Stadium, donde recibió el cariño de los fanáticos del vigente campeón de la Premier League.

"Muchas gracias a todos, sabía hace un tiempo que iba a venir. Estaba muy entusiasmado y con muchas ganas y voy a dar lo mejor para ayudar a mis compañeros y estar a disposición del técnico. Tengo muchas ganas de empezar a jugar", le aseguró a los hinchas.

En otro tramo del discurso, repitió un concepto volcado en el comunicado de presentación que el club divulgó el viernes, referido a la ilusión de hacer historia como otros futbolistas de su país.

"Hubo muchos jugadores argentinos que hicieron historia en el club: el 'Kun' Agüero, Nicolás Otamendi. Me gustaría obviamente hacer mi propio camino siguiendo con esto de los argentinos haciendo historia en Manchester", afirmó.

Consultado por sus objetivos personales en esta nueva etapa, el cordobés se planteó "hacer goles, asistencias y ayudar al equipo en todo el frente de ataque".

"Primero adaptarme y poder ayudar a mis compañeros de dónde sea. Seguir creciendo futbolísticamente y como persona también", agregó.

En su despedida, Álvarez le hizo un guiño a los fanáticos con un mensaje indirecto al máximo rival, los "Reds" del United: "Come on City, Manchester is blue".

Álvarez, de 22 años, firmó contrato con el City por cinco temporadas y media en enero de este año y desde entonces jugó cedido en River Plate, su institución de origen, hasta que culminar su participación en la Copa Libertadores, el miércoles pasado tras la eliminación ante Vélez en octavos de final.

Utilizará la camiseta con el dorsal 19, que ya puede comprarse en la web oficial del club por 108 dólares.

La "Araña" debutó en River en octubre de 2018 y meses después fue parte del plantel que consiguió la histórica Copa Libertadores ante Boca Juniors en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Anotó 53 goles, repartió 31 asistencias y ganó seis títulos en 120 partidos con el club de Núñez.

En el seleccionado argentino festejó la Copa América 2021 en Brasil y la Finalissima con Italia, disputada el pasado 1 de junio en Wembley.

Con información de Télam