Flamengo, de Sampaoli, vence por el torneo brasileño de fútbol

Flamengo, equipo que conduce el DT Jorge Sampaoli, enderezó una remontada en el Campeonato Brasileño de fútbol de primera división, al superar hoy como visitante a Bahía, por 3-2, en partido correspondiente a la sexta fecha.

El equipo de Río de Janeiro acumuló hoy su segundo éxito en hilera en el Brasileirao, a partir de los tantos marcados por Matheus Franca, Gabigol Barbosa (de penal) y David Luiz.

El técnico santafesino, de 63 años y exDT de los seleccionados de Argentina y Chile, hizo ingresar en la segunda mitad al volante chileno Arturo Vidal, excompañero de Lionel Messi en el Barcelona.

En Bahía, que terminó con 9 hombres por las expulsiones de Rezende y Kanú, anotaron Biel y Ademir, según un informe del sitio Flashscore.

Además, Fluminense, que es rival de River Plate por Copa Libertadores, continúa en la parte superior de la tabla, tras doblegar por 2-0 a Cuiabá, con los goles conseguidos por Nino y Ganso. El atacante bonaerense Germán Cano (ex Lanús y Chacarita) arrancó como titular en el elenco ganador y jugó durante todo el encuentro.

Palmeiras, que contó con el ingreso del delantero José Manuel López (ex Lanús), igualó 1-1 con Bragantino y escaló a la segunda posición de la tabla, con 14 unidades.

Por su lado, Atlético Mineiro, de la mano del DT Eduardo Coudet, venció esta noche a Internacional de Porto Alegre, por 2-0, con los tantos anotados por el chileno Eduardo Vargas y Paulinho.

En el equipo de Belo Horizonte fueron titulares los mediocampistas Rodrigo Battaglia (ex Huracán) y Matías Zaracho (ex Racing), además del delantero Cristian Pavón (ex Boca). En la escuadra de Porto Alegre se alinearon los defensores Gabriel Mercado (ex River) y Fabricio Bustos (ex Independiente).

Mañana jugarán Corinthians-San Pablo, Vasco da Gama-Santos, Gremio de Porto Alegre-Fortaleza, Goiás-Botafogo, Atlético Paranaense-Coritiba y América Mineiro-Cruzeiro.

Principales posiciones: Botafogo 15 puntos; Palmeiras 14; Fluminense 13; Atlético Mineiro 10; Flamengo, Atlético Paranaense, Cruzeiro y Fortaleza 9.

Con información de Télam