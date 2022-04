"Estoy devolviendo la confianza que me dan en Inter", dijo Lautaro Martinez

El delantero argentino del Inter de Italia, Lautaro Martinez, aseguró que busca "devolver la confianza que me dan" en el equipo de Milán, aunque admitió que "hubo palabras que no me gustaron" en referencia a algunas criticas sobre su "falta de gol" en el lo que va de 2022.

"Aquí en el Inter me dan confianza y trato de devolverla aunque hubo palabras que no me gustaron", señaló el "Toro" Martínez, autor de dos de los tres goles con que el "neroazzurro" eliminó el martes al Milan en la Copa Italia.

Según publica hoy la Gazetta dello Sport, el delantero argentino "se quitó un par de críticas de sus espaldas" en relación a algunos comentarios acerca de su falta de gol durante lo que va del año.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"La de ayer -dijo Lautaro Martinez- fue otra final y estoy muy contento Mi familia estaba allí, no puedo pedir más: esta victoria es para ellos. Gracias al público".

El atacante del seleccionado argentino explicó que "hay palabras que no me gustan demasiado, pero aquí me han dado confianza y siempre intento devolverla. En el campeonato perdimos puntos importantes. pero tenemos que estar tranquilos", en referencia a la Serie A, en donde el Milan es líder con 71 puntos, seguido por el Inter con 69 y un partido menos, a falta de cuatro fechas para el final.

Con información de Télam