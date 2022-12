El sueco Lilliedahl está al frente en el Nordelta Golf Club

El sueco Linus Lilliedahl quedó al frente hoy tras completarse la segunda ronda de la edición número 116 del Abierto de la República Argentina de Golf, que en esta ocasión se desarrolla en el Nordelta Golf Club de Tigre, por una estación del circuito Latinoamericano del PGA Tour

El golfista sueco, de 28 años y oriundo de la ciudad de Nykoping, estableció una segunda ronda de 67 impactos que, sumados a los 67 del arranque, le otorgaron un acumulado de 134 (-10) para encabezar la clasificación del torneo que repartirá premios por 175 mil dólares.

Lilliedahl concretó hoy una tarjeta que contempló seis birdies y un solo bogey.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La segunda colocación es compartida por los estadounidenses Danny Ochoa y Zack Fischer, quienes reúnen un marcador de 135 impactos (-9), mientras que el tucumano Augusto Núñez, quien hoy empleó 68 para la segunda vuelta, está cuarto con 136 (-8) y es el argentino mejor ubicado en las posiciones.

El pinamarense Santiago Bauni, de solamente 22 años, figura en el quinto puesto, con 138 golpes (-6), a la vez que el chaqueño Fabián Gómez, uno de los más destacados concursantes del evento, está séptimo, con un marcador de 139 (-5).

“Las condiciones del clima estuvieron mucho mejor que ayer. Pegué bien, jugué sólido como el jueves, estoy jugando bien arriba del green y sigo con el plan de ser paciente e ir tiro por tiro. Tengo que seguir así y mantener este ritmo”, comentó el puntero del certamen, profesional desde 2018.

Por su parte, Núñez completó una buena jornada y se mantiene expectante de cara al fin de semana. “Estoy contento, empecé jugando bien y fui mejorando con el correr de la ronda. Acerté muchos greens y pegué muy buenos putts. Sufrí un poco con el viento, jugué con mucha paciencia y disfruté la ronda”, indicó el tucumano, que logró la membresía del PGA Tour para la temporada 2022-2023.

El hecho destacado del día fue el hoyo en 1 que realizó el argentino Mauro Báez en el par 3 del 16 de Nordelta GC, en donde está en juego un automóvil como premio.

El joven jugador misionero, de 24 años, es profesional hace solamente un par de meses, después de su paso por el Flagler College Saints en St. Augustine, Florida.

Báez acertó con un hierro 8 desde 175 yardas y, hasta el momento, es el ganador de un Ford Kuga HEV.

En caso de que existiera otro hoyo en 1, en este mismo hoyo, el premio se dirimirá por sorteo.

“Fue algo totalmente inesperado, venía de hacer bogey porque la tiré al agua en el 15 y llegué al tee del 16 enojado. Cuando pegué el golpe, me sorprendí y vi a la gente que empezó a saltar y festejar. Ahí me dí cuenta y me abracé con mi caddie. Estoy muy feliz, es la primera vez que hago un hoyo en 1 y espero poder llevarme el auto”, completó Báez.

Con información de Télam