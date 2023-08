El zaguero argentino Federico Gattoni no tiene lugar en el Sevilla

El zaguero argentino Federico Gattoni parece no tener asegurado su futuro en el Sevilla español pese a que llegó hace un par de meses, ya que el director deportivo, Ramón Rodríguez Verdejo, conocido como "Monchi" y encargado de llevarlo al La Liga, ya no trabaja en el club y el entrenador José Luis Mendilibar no lo tiene en su planes.

En ese contexto, Gattoni firmó en enero pasado con el Sevilla por determinación de "Monchi" y estuvo jugando hasta mitad de año en San Lorenzo, pero nunca le gustó al entrenador José Luis Mendilibar por considerar que le faltaba experiencia.

Para colmo, en su debut, en la primera jornada, falló y provocó un error que le costó la derrota a Sevilla como local por 2-1 ante Valencia.

Luego de esa jugada, la sentencia fue definitiva y no volvió a utilizar a Gattoni, señaló Marca.

Ahora, el Sevilla se apresura a intentar colocar a Gattoni cedido en un equipo de Primera y darle al DT Mendilibar el central con experiencia que reclama.

Se dice que Gattoni llegó al Sevilla con el único aval de "Monchi", con lo cual, con su partida del equipo, el futuro del zaguero argentino es incierto.

Con información de Télam