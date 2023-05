Vélez y Central diseñaron un flojo empate en Liniers

Vélez Sarsfield, cuya dirigencia fue despedida con abucheos e insultos a raíz de la mala campaña, y Rosario Central igualaron esta noche 0-0, en el partido que cerró la realización de la 16ta. Fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

En el estadio José Amalfitani, expresidente que fue homenajeado en Liniers (a partir de cumplirse horas atrás el aniversario número 54 de su fallecimiento), los dos equipos diseñaron un encuentro parejo, con pocas emociones frente a las vallas.

El conjunto rosarino, que acumula cuatro encuentros sin ganar en condición de visitante, terminó con diez jugadores, a raíz de la expulsión que el árbitro Sebastián Zunino decretó para el lateral derecho Damián Martínez (St. 41m.).

El equipo de Ricardo Gareca acumula una insólita racha de ocho cotejos sin victorias (5 empates, 3 derrotas), con tres igualdades consecutivas como local sin abrir el marcador.

Con este resultado, Vélez reúne apenas 17 unidades y ocupa la 21ra. Colocación, mientras que Central suma 27 y figura en la sexta.

El primer tiempo encontró a dos equipos con demasiada cautela y casi sin provocar acciones de riesgo frente a las vallas. Hubo un contexto de alternancia en el dominio del balón e –inclusive- el elenco ‘canalla’ entregó una mejor sensación, aunque fuere desde lo óptico.

En el segundo período, Vélez adelantó las líneas y prefirió jugar más adelante en el terreno. Pero al equipo del ‘Flaco’ no le alcanzó con la desfachatez del pibe Gianluca Prestianni (17 años), quien pareció erigirse en la única alternativa potable para generar juego y desborde por las bandas.

Así y todo, el conjunto de Liniers dispuso de oportunidades claras como un remate de Christian Ordóñez (11m.), un cabezazo desviado de Lucas Pratto (18m.) o un tiro de Abiel Osorio, tras desborde de Guidara, que salió al lado del palo (26m.).

Como contrapartida, Central dependió casi en exclusiva de lo que armase Malcorra (que tuvo un tiro que atajó Gastón Gómez, sobre los 15m.) y ganó mayor presencia ofensiva con el ingreso de Octavio Bianchi, aun sin provocar situaciones claras de peligro.

En el quinto minuto de descuento, Vélez tuvo el triunfo en la cabeza de Osorio, quien metió un frentazo recto que fue conjurado por Jorge Broun, sin mayores inconvenientes.

Entonces, la parcialidad velezana explotó contra los dirigentes (el presidente Sergio Rapisarda fue el blanco elegido), por una campaña discreta que ni siquiera un ídolo como Gareca puede encarrilar hacia un mejor horizonte.

Inclusive, con el partido ya finalizado, algunos simpatizantes buscaron ingresar por el hall de entrada de la avenida Juan B. Justo y fueron repelidos por las fuerzas de seguridad, que impidieron que los hinchas cumpliesen con su cometido.

-Síntesis-

Vélez Sarsfield: Gastón Gómez; Tomás Guidara, Diego Godín, Lautaro Giannetti y Francisco Ortega; Damián Fernández y Christian Ordóñez; Gianluca Prestianni, Lucas Pratto y Lucas Janson; Abiel Osorio. DT: Ricardo Gareca.

Rosario Central: Jorge Broun; Juan Cruz Komar, Facundo Mallo y Carlos Quintana; Damián Martínez, Agustín Toledo, Francis Mac Allister y Alan Rodríguez; Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; Jhonattan Candia. DT: Miguel Angel Russo.

Cambios en el segundo tiempo: 27m. Tomás O’Connor por Mac Allister y Octavio Bianchi por Candia (RC) Lenny Lobato por Janson (VS); 32m. Lautaro Giaccone por Campaz (RC); 39m. Santiago Castro por Pratto y Mateo Seoane por Ordóñez (VS); 40m. Facundo Agüero por Toledo (RC); 45m. Elías Cabrera por D. Fernández (VS)

Incidencia en la segunda parte: 41m. expulsado Damián Martínez (RC), por doble amonestación.

Amonestado: Komar, Malcorra, Mac Allister (RC) Janson, Osorio, Godín (VS)

Estadio: José Amalfitani

Arbitro: Sebastián Zunino.

Con información de Télam