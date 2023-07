San Martín le ganó sobre el final de visita a Claypole y se escapa en lo alto de la Primera C

San Martín de Burzaco le ganó como visitante sobre el final a Claypole por 1 a 0, en un duelo zonal del municipio bonaerense de Almirante Brown, para escaparse en la cima de las posiciones del torneo de la Primera C de fútbol, tras comenzar hoy con cinco partidos la vigesimoséptima fecha del certamen.

El encuentro se llevó a cabo en el colmado estadio Rodolfo Vicente Capocasa, en la localidad de Claypole en el partido de Almirante Brown, y el tanto de la victoria del conjunto de Burzaco lo anotó Nahuel Gómez, a los 40 minutos de la segunda etapa.

Con este triunfo, San Martín alcanzó las 54 unidades y se distanció a 10 de los escoltas Ferrocarril Midland y Liniers, que jugarán mañana. Claypole, por su parte, que contó con un tiro penal y lo desperdició Manuel Díaz, ya que su remate fue contenido por el arquero de la visita, Bruno Centeno, se quedó con 43 puntos, está cuarto y desaprovechó la ocasión de treparse a la segunda ubicación.

A su vez, en el clásico de General Rodríguez, Atlas le ganó como local a Leandro N. Alem por 3 a 1, gracias a las anotaciones de Imanol Varela, en dos ocasiones (41m. y 45m. PT), y Adrián Maldonado (35m. ST), de tiro penal; mientras que descontó Lucas Buono (20m. ST).

Los otros resultados de los partidos jugados hoy, fueron los siguientes:

Deportivo Español 1 - General Lamadrid 0, Puerto Nuevo 0 - Deportivo Laferrere 2, Yupanqui 1 - Victoriano Arenas 0.

La fecha se completará mañana, con este programa:

A las 15.30:

Berazategui vs. Central Córdoba de Rosario, Sportivo Italiano vs. Justo José de Urquiza, Luján vs. Liniers.

A las 17:

Ferrocarril Midland vs. Excursionistas.

Tiene fecha libre Real Pilar.

Posiciones: San Martin de Burzaco 54 puntos; Ferrocarril Midland y Liniers44; Claypole 43; Justo José de Urquiza 42; Atlas, Excursionistas y Deportivo Laferrere 40; Sportivo Italiano 39; Deportivo Español37; Luján 35; General Lamadrid 33; Central Córdoba de Rosario y Berazategui 29; Puerto Nuevo y Leandro N. Alem 25; Real Pilar 22; Yupanqui 20; y Victoriano Arenas 18.

Con información de Télam