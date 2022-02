Puebla, del argentino Larcamon, sigue líder en México y Monterrey se queda sin DT

(Se cierra la fecha)

Puebla, equipo dirigido por el argentino Nicolás Larcamon, remontó un 2-0 en contra en el primer tiempo y venció por 3-2 a Chivas, como visitante, para seguir como líder del torneo Clausura mexicano, mientras que Javier Aguirre dejó de ser el entrenador de Monterrey luego de la derrota ante Atlético de San Luis por 2-0, como local.

Con Federico Mancuello como titular, el equipo de Larcamon, ex Nueva Chicago, dio un 0-2 en el segundo tiempo con tres goles en 28 minutos para llevarse un gran triunfo de Guadalajara.

Puebla, con 17 puntos en siete fechas, recuperó el primer puesto que transitoriamente había quedado en manos de Pachcuca y Tigres, ambos con 16.

El equipo del DT argentino, que estuvo en el radar de Talleres en el último receso, es el único invicto del torneo con cinco victorias y dos empates.

Con Esteban Andrada, Maximiliano Meza y Rogelio Funes Mori desde el inicio y Matías Kranevitter en el banco de suplentes, Monterrey perdió 2-0, como local, ante Atlético de San Luis, de Marcelo Barovero, Rubens Sambueza y Germán Berterame.

Luego del partido, el club oficializó la salida del experimentado Javier Aguirre de los Rayados, que están antepenúltimos con 5 puntos (un triunfos, dos empates y dos derrotas) y vienen de hacer un flojo papel en el Mundial de Clubes al terminar en el quinto lugar tras perder en cuartos de final ante Al Ahly, de Egipto, por 1-0.

Tijuana, a cargo del entrenador argentino Sebastián Méndez, venció por 2 a 0 al Atlas, conducido por Diego Cocca.

Méndez, exDT de Banfield, Gimnasia La Plata y Godoy Cruz, entre otros, le ofreció titularidad al zaguero Lisandro López (ex Boca Juniors) y al delantero Lucas Rodríguez (ex Estudiantes de La Plata) más el ingreso del volante David Barbona (ex Racing), durante la segunda etapa.

El exentrenador de Racing y Defensa y Justicia, a su vez, contó como titulares al defensor Martín Nervo (ex Huracán) y al atacante Julio Furch (ex Olimpo de Bahía Blanca). El último campeón del fútbol mexicano terminó con 10 jugadores, por la expulsión del defensor peruano Ánderson Santamaría.

En adelantos del viernes por la noche, Tigres, con Nahuel Guzmán y Guido Pizarro desde el inicio, logró imponerse a FC Juárez por 3 a 2.

En otro encuentro disputado anoche, América, de Santiago Solari, cortó la racha de derrotas con un empate sin goles en el clásico ante Pumas, como visitante.

El equipo del "Indiecito" está penúltimo con apenas 5 unidades, mientras que Pumas, conducido por el rosarino Andrés Lillini e integrado por Favio Álvarez y Juan Dinenno, quedó sexto con 11.

Y a última hora Cruz Azul fue sorprendido como local por el colista Santos Laguna, que lo derrotó por 2 a 1 en el cuarto minuto de descuento con un gol de Diego Medina.

El ecuatoriano Harold Preciado abrió el marcador a los 5 minutos del período inicial para el ganador y el uruguayo Ignacio Rivero empató transitoriamente para el local a los 20 del complemento.

Las posiciones del torneo Clausura son las siguientes:

PEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDIF

1Puebla 177520135+8

2Pachuca 167511168+8

3Tigres UANL1675111511+4

4Cruz Azul 137412127+5

5Atlas (G) 12733175+2

6Pumas UNAM117322115+6

7León FC 11732287+1

8Toluca 106312812-4

9Tijuana 8722369-3

10Guadalajara 7721412120

11Queretaro 7714279-2

12FC Juárez 7621368-2

13Necaxa 77214913-4

14Atl. San Luis 6720569-3

15Mazatlán 67205915-6

16Monterrey 5512265+1

17América 57124813-5

18Santos Laguna 57124814-6

Los cuatro primeros clasifican a los cuartos de final.

Del quinto al duodécimo juegan una eliminatoria para acceder a los cuartos de final.

