Messi y PSG reciben a Juventus, con Paredes pero sin Di María, en el inicio de la Liga de Campeones

Paris Saint Germain, con la presencia de Lionel Messi, recibirá mañana a Juventus, de Leandro Paredes pero sin Ángel Di María por lesión, en el partido estelar de la primera fecha de la Liga de Campeones de Europa.

El partido correspondiente al Grupo H se disputará desde las 16.00 en el estadio Parque de los Príncipes y será televisado por ESPN y Star+.

Messi iniciará su 19na. temporada consecutiva de Liga de Campeones de Europa y alcanzará a su excompañero y actual DT de Barcelona, Xavi Hernández, como el tercer jugador con más partidos disputados en la historia.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El crack argentino disputó 156 encuentros y con 125 goles es el segundo goleador histórico de la competición por debajo del portugués Cristiano Ronaldo, el gran ausente de la temporada 2022/23 ya que su Manchester United no clasificó.

El debut de la "Pulga" fue en diciembre de 2004 en Ucrania en la derrota de Barcelona (2-0) contra Shakhtar Donetsk y con Barcelona conquistó cuatro veces la "Orejona": 2006, 2009, 2011 y la última en 2015.

A los 35 años y a menos de tres meses de la cita en Qatar, el siete veces elegido mejor jugador del mundo buscará cumplir con el primer objetivo de la temporada: clasificar a PSG a los octavos de final de la Champions League.

El primer examen del campeón de Francia será ante Juventus, el equipo más ganador de Italia, que para esta temporada se reforzó con dos futbolistas con pasado cercano en el club.

Paredes retornará al Parque de los Príncipes donde a fines de abril estaban celebrando el título de la Ligue 1 francesa.

Paredes fue el último en irse del club y llegó a Turín a préstamo por una temporada con opción de compra.

Di María, en cambio, cerró su exitoso ciclo de siete temporadas tras no renovar el vínculo que caducó el 30 de junio pero finalmente no podrá volver a su excasa ya que no está en plenitud física luego de la lesión muscular que sufrió hace 20 días.

El juvenil marplatense Matías Soulé finalmente fue incluido en la lista de reservas y fue convocado por el DT Massimiliano Allegri para suplir la baja del "Fideo".

La "Juve" domina la Serie A con 36 títulos pero ganó su segunda y última Champions en 1996 y no supera los octavos de final desde 2019.

Paris Saint Germain, bajo el nuevo ciclo de Christophe Galtier, intentará volver a jugar la final, que en ésta edición será en Estambul, Turquía, en busca de su primer y ansiado título europeo.

Por el mismo grupo y en simultáneo pero en Lisboa, Benfica debutará como local de Maccabi Haifa, de Israel.

Nicolás Otamendi y Enzo Fernández, una de las sorpresas de la lista previa del seleccionado argentino para los próximos amistosos, estarán en el equipo portugués.

La primera jornada también tendrá como atractivo la presentación de Manchester City en la casa de Sevilla, el equipo con más argentinos de la competencia.

Con el posible debut de Julián Álvarez en Liga de Campeones, los dirigidos por Josep "Pep" Guardiola visitarán al conjunto español de Alejandro Gómez, Erik Lamela, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, en el marco del grupo G.

En esa misma zona también están Borussia Dortmund y Copenhague, que inaugurarán la fecha desde las 13.45 en Alemania.

A la misma hora, Chelsea visitará a Dinamo Zabreg, de Croacia, por el grupo E que completarán, desde las 16, Milan ante Salzburgo, con Nicolás Capaldo, en Austria.

El debut de Real Madrid, último campeón y máximo ganador del torneo, será en Escocia contra Celtic, desde las 16.

En el equipo local, que volverá a competir luego de cuatro años de ausencia, se espera la presencia entre los convocados del joven defensor Alexandro Bernabei, ex Lanús, que fue anotado en la lista principal con el número 25.

Este grupo F se complementará con el partido entre Leipzig y Shakhtar Donetsk que se disputará desde las 16 en Alemania.

La agenda completa del primer día de competencia de la Liga de Campeones de Europa es la siguiente:

-A las 13.45, Borussia Dortmund- Copenhague (grupo G); y Dinamo Zagreb-Chelsea (grupo E).

-A las 16, PSG-Juventus y Benfica-M.Haifa (grupo H); Celtic-Real Madrid y Leipzig-Shakhtar Donetsk (grupo F); Salzburgo-Milan (grupo E); y Sevilla-Manchester City (grupo G).

Con información de Télam