León, con DT argentino Larcamón, perdió la ida en semifinales de Concacaf ante Tigres por 2 a 1

León, dirigido por el entrenador argentino Nicolás Larcamón, perdió como visitante frente a Tigres UANL por 2 a 1, en el partido cotejo de ida por una de las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf.

El encuentro se jugó en Estadio Universidad de Nueva León y el chileno Víctor Dávila, a los seis minutos, puso el 1-0 para León, pero Sebastián Córdova a los 45 y el colombiano Luis Quiñones, en el tercer minuto adicional de la primera etapa, establecieron el 2-1 definitivo.

El partido de vuelta de esta semifinal se jugará el miércoles 3 de mayo en el estadio Nou Camp de los Tigres.

En León jugaron los argentinos Adonis Frías (exDefensa y Justicia), Lucas Romero (ex Vélez e Independiente) y Lucas Di Yorio (ex Aldosivi); mientras que en Tigres contó con el arquero Nahuel Guzmán (ex Newell's), Guido Pizarro (ex Lanús) y Nicolás Ibáñez (exGimnasia y Esgrima La Plata).

Esta noche se jugará el cruce de ida de la restante semifinal entre los equipos estadounidenses Philadelphia Union y Los Ángeles FC en el estadio Subaru Park, en Pennsilvania, y el martes 2 de mayo el desquite en el BMO angelino.

Con información de Télam