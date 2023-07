Inter Miami, futuro club de Messi y Martino, empata por la Major League Soccer

Inter Miami, el futuro club de los rosarinos Lionel Messi y Gerardo ‘Tata’ Martino, empató esta noche 2-2 con DC United, en Washington, en partido correspondiente a la 21ra. semana de competencia del fútbol de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.

La franquicia de la península de la Florida, última en la Conferencia Este del certamen, se puso en ventaja con un tanto del mediocampista nacionalizado argentino Benjamín Cremaschi (St. 14m.), de apenas 18 años.

El conjunto de la capital estadounidense estableció la paridad provisoria con un gol del griego Taxiarchis Fountas (St. 20m.), pero la escuadra visitante volvió a adelantarse, por cortesía de Noah Allen (St. 23m.)

En el tramo final del cotejo, el equipo local logró la igualdad definitiva, con una anotación del natural de Curazao, Nigel Robertha (St. 32m.), según el sitio Soccerway.

En DC United, que reúne 31 puntos y es dirigido por el exjugador del Manchester United, Wayne Rooney, se alistó desde el comienzo el mediocampista Yamil Asad (ex Vélez Sarsfield).

Además de Cremaschi, el también argentino Nicolás Stefanelli (ex Defensa y Justicia) se alineó en Inter Miami, aunque se retiró lesionado a los 28m. de la primera mitad.

El técnico rosarino Martino, quien asumirá próximamente el cargo, presenció el encuentro en uno de los palcos del Audi Field de Washington.

Messi será presentado formalmente como nuevo jugador de la entidad de Miami el próximo domingo 16 y haría su estreno oficial en el encuentro del viernes 21 frente a Cruz Azul de México, por la denominada ‘Copa de la Liga’, que nuclea equipos estadounidenses y mexicanos.

Además, Cincinnati, con goles de los argentinos Luciano Acosta (ex Boca Juniors) y Alvaro Barreal (ex Vélez), igualó 2-2 como visitante del Charlotte FC, que no tuvo en sus filas al exdelantero de Racing, Enzo Copetti.

Atlanta United, con el concurso del campeón mundial en Qatar 2022, Thiago Almada, le ganó por 1-0 a Montreal Impact, que conduce el DT argentino Hernán Losada (ex Germinal Beerschot, de Bélgica).

Otros resultados: Toronto FC 0-St. Louis City 1; New York Red Bull 2-New England Revolution 1; Columbus Crew 1-New York City 1.

Con información de Télam