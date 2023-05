Insúa es el protagonista de la campaña de socios de San Lorenzo

El entrenador de San Lorenzo, Rubén Darío Insúa, es el protagonista de la nueva campaña de socios de la institución y el eje del video lo muestra sumándose nuevamente después de "vivir muchos años afuera".

En el video difundido en las redes sociales del "Cuervo" se lo ve al DT, que regresó hace un año al club, paseándose por las calles del barrio porteño de Boedo y luego mira una maqueta del Viejo Gasómetro. Además de las imágenes, la voz en off de Insúa insta al hincha a asociarse.

"Yo fui socio de San Lorenzo un montón de años, pero entre que el cobrador no pasó más y encima me fui a vivir afuera... ahora me di cuenta que tengo que volver", dijo el "Gallego" en el inicio de la filmación.

"Al club lo defendí como jugador, lo defiendo como entrenador y lo quiero seguir defendiendo como socio. Al club hay que apoyarlo, hay que cuidarlo, todos los días y en todos los ámbitos como me enseñó mi viejo. Yo soy socio de nuevo, ¿vos no vas a hacerlo?", cerró el DT en el video.

Insúa regresó un año atrás, con el club inmerso en una crisis deportiva bastante aguda pero lo levantó con un equipo ordenado y duro que ahora pelea en la Liga Profesional de Fútbol.

Con información de Télam