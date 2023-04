En Boca evalúan expulsar como socios a dos ex dirigentes de la gestión Angelici

La dirigencia de Boca Juniors evalúa la expulsión como socios de Christian Gribaudo y Rodolfo Ferrari, integrantes de la comisión directiva que presidía Daniel Angelici, por el pago de una plusvalía a Talleres de Córdoba en concepto de una futura venta del futbolista Cristian Pavón, que nunca se concretó.

El núcleo del asunto es que el club, durante la presidencia de Angelici, hombre de máxima confianza del ex presidente (de Boca y de la Nación) Mauricio Macri, le adelantó a Talleres 2.400.000 millones de dólares en pesos (528.000.000 millones) en concepto de plusvalía por el delantero entre agosto y noviembre de 2018.

Angelici, ex presidente de Boca, se expresó públicamente sobre el tema hace tres años y explicó: “Yo con el diario del lunes digo que me equivoqué, pensé que Pavón iba al Mundial (Rusia 2018), volvía y valía 50 millones de dólares. A Talleres le hicimos un adelanto a futuro por una posible venta. No vamos a perder plata con Pavón, lo pagamos 1.200.000 dólares en 12 cuotas”.

Según dijeron a Télam allegados a la dirigencia boquense, el club analiza la decisión respecto a la situación de ambos socios, y se espera que la situación sea informada en los próximos días al tribunal de disciplina.

"Royco" Ferrari, ex vicepresidente primero de la gestión Angelici, luego fue candidato a vicepresidente con José Beraldi en una lista opositora en las elecciones que ganó Jorge Ameal, en diciembre de 2019.

Para las próximas elecciones, a fines de este año, Ferrari acompañaría en la fórmula a Andrés Ibarra, un ex integrante de la gestión Macri en el club de la Ribera.

Gribaudo, en tanto, tuvo el cargo de secretario general y ex candidato a presidente del club, era considerado el "delfín" de Angelici que fue ampliamente derrotado por Ameal y Juan Román Riquelme, fue director del bonaerense IPS (Instituto de Previsión Social) cuando María Eugenia Vidal era gobernadora y en la actualidad es senador provincial de Juntos por el Cambio.

La gestión de Ameal no solo apuntó a Ferrari y Gribaudo por el hecho, sino que llevó a la Justicia ordinaria una denuncia radicada en el Juzgado Nacional en lo criminal y correccional N° 54, a cargo del Doctor Walter José Candela.

Con información de Télam