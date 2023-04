El líder Almirante Brown salva invicto sobre el final ante Gimnasia de Mendoza

(actualiza con resultados)

Almirante Brown conservó esta noche el invicto en el campeonato de la Primera Nacional, al igualar 1-1 como local de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, en la continuidad de la novena fecha, zona A, del máximo certamen de ascenso.

En Isidro Casanova, el equipo 'aurinegro' que dirige el DT Alejandro Orfila consiguió la igualdad definitiva a los 43m. del segundo período, mediante una conversión del delantero Germán Rivero.

El conjunto mendocino había extraído la ventaja inicial por intermedio de Rodrigo Castro, a los 15 minutos de la etapa inicial.

Con este resultado, la 'Fragata' llegó a las 19 unidades, producto de cinco triunfos y cuatro igualdades, y le lleva 4 de ventaja a Temperley, que se acomodó en la segunda posición, tras derrotar a Agropecuario de Carlos Casares, por 2-0.

En el estadio Alfredo Beranger, el conjunto local se impuso con los tantos anotados por Adrián Arregui (St. 1m) y Franco Ayunta (St. 42m.).

Por su lado, Estudiantes de Río Cuarto (13 puntos) alcanzó su tercer éxito en hilera en el estadio Antonio Candini, al superar por 2-0 a Flandria (7), con los tantos de Fernando Belluschi (Pt. 17m.) y Renzo Reynaga (St. 41m.).

En horario vespertino, en tanto, All Boys (9) sumó su quinto empate consecutivo en condición de local en el 1-1 que protagonizó con San Martín de San Juan (13) en el estadio Islas Malvinas de Floresta.

El conjunto sanjuanino se puso en ventaja a los 26m. del primer tiempo por intermedio de Nicolás Franco, mientras que el 'Albo' niveló la cuenta a través de Thomas Amilivia (Pt. 31m.).

En el tramo final del partido, el mediocampista de contenciòn Matías Muñoz vio la tarjeta roja en el equipo de Floresta.

En el último cotejo de la noche, Brown de Puerto Madryn (10), con tanto del máximo goleador del torneo, Martín Pino (St. 9m.), superó como visitante a San Martín de Tucumán (11), por 1-0.

La fecha se había abierto en la tarde del jueves con el empate 0-0 entre Nueva Chicago (12) y Defensores Unidos de Zárate (14), en Mataderos.

En el único cotejo adelantado de la zona B, en tanto, por la octava jornada, Gimnasia y Esgrima de Jujuy (12) venció por 2-0 a Villa Dálmine. Los dos tantos del equipo del DT Mario Gómez fueron obra de Lucas Chiozza (Pt. 17m.) y Guillermo Cosaro (Pt. 30m.). El conjunto visitante terminó con diez jugadores por la expulsión del zaguero Facundo Gómez.

Así continuará la disputa de la fecha de la Primera Nacional en ambas secciones.

Por la zona A se jugarán los partidos

-Mañana: 15:30, Defensores de Belgrano-Alvarado de Mar del Plata.

-Domingo: 15:30, San Telmo-Almagro; 16:40, Deportivo Morón-Patronato (TyC Sports)

Tiene fecha libre Güemes de Santiago del Estero.

En tanto, la octava fecha de la zona B continuará así:

-Mañana: 20:00, Tristán Suárez-Chacarita; y 21:15, Estudiantes de Buenos Aires-Aldosivi (TyC Sports).

-Domingo: 14:40, Deportivo Riestra-Independiente Rivadavia de Mendoza (TyC Sports); 18:30, Racing de Córdoba-Chaco For Ever; y 18:45, Ferro-Deportivo Maipú de Mendoza (TyC Sports).

-Lunes: 15:30, Brown de Adrogué-Atlético Rafaela; 17:10, Atlanta-Mitre de Santiago del Estero (TyC Sports); y Quilmes-Deportivo Madryn (TyC Sports).

=Posiciones=

Zona A: Almirante Brown 19 puntos; Temperley 15; Def. Unidos y Agropecuario 14; San Martín (SJ) y Estudiantes de Río Cuarto 13; Nueva Chicago 12; Defensores de Belgrano, Almagro y San Martín (T) 11; Brown PM 10; Gimnasia (Mendoza), Guemes y All Boys 9; Patronato, Alvarado y Flandria 7; Dep. Morón 6; San Telmo 5.

Zona B: Chacarita y Quilmes 15 puntos; Atlético (Rafaela) y Estudiantes (BA) 13; Gimnasia (J) 12; Dep. Maipú, Racing (C), Riestra y Dálmine 10; Brown (A), Atlanta y Tristán Suárez 9; Independiente Rivadavia, Deportivo Madryn y Mitre (SE) 8; Aldosivi 7; Ferro 6; Chaco For Ever 5.

Con información de Télam