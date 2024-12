Natalia Oreiro decidió contar lo que vivió con Adrián Suar: "De los pelos"

Natalia Oreiro expuso la insólita situación que vivió con Adrián Suar: "De los pelos".

Natalia Oreiro sorprendió al recordar un insólito momento que vivió junto a Adrián Suar y generó controversia. La famosa actriz rememoró la época en la que trabajaba con Suar y contó una anécdota que tuvo un desafortunado final: amenazas, bronca y hasta un ataque físico.

En una entrevista que brindó para el ciclo radial Vuelta y Media, conducido por Sebastián Wainraich, Julieta Pink y Pablo Fábregas, Oreiro reveló que se toma muy en serio su rol como actriz, al punto que llega a enojarse cuando las cosas no salen como esperaba. "Yo hace muchos años que trabajo y lo he hecho con varios actores. Me acuerdo de hacerlo con Adrián y un día lo agarré de los pelos", confesó la actriz uruguaya.

Esta situación se dio mientras grababan Solamente Vos, la telenovela que fue furor en El Trece, y se generó un tenso ambiente en el estudio de grabación. "O sea, mi personaje lloraba, abría la puerta y él tenía que decir un texto. La quinta vez que no le salía el texto, lo agarré y le dije: ‘O me lo decís, o me voy a mi casa’. Y él era el jefe, era el dueño del canal".

A esto, Wainraich replicó: "Sí, yo estaba ahí. Yo era el psicólogo en ese momento y, un día, vos no te acordás, pero nos dijiste: ‘Ustedes improvisen, hagan la boludeces que hacen, yo entro después y decimos la letra bien'". Sin poder disimular su actitud con lo que acababa de decir el conductor, Oreiro cerró el tema: "Bueno, así soy".

Sorpresa en el espectáculo por el regreso de Natalia Oreiro: "Nueva aventura"

Netflix anunció que Natalia Oreiro es la nueva estrella de su nueva película argentina llamada Campamento con mamá, una comedia familiar que tendrá a la actriz Gilda: no me arrepiento de este amor, Santa Evita y Muñeca Brava de vuelta en el cine. Los detalles sobre el filme que promete convertirse en uno de los contenidos más vistos de la plataforma de streaming.

El próximo 6 de diciembre Netflix estrena Campamento con mamá, una película dirigida por Martino Zaidelis que sigue la historia de Patri Peiró, una madre maniática del control y que cree ser más cool de lo que realmente es, que lucha por conectar con su hijo Ramiro de 13 años, quien está decidido a irse a vivir con su padre. Cuando Patri se ofrece a llevar a Ramiro y a sus amigos a un campamento escolar después de que el conductor del autobús falla una prueba de alcoholemia, ella tiene la duración del viaje para demostrar lo genial que realmente es y así convencer a su hijo de quedarse con ella.

La película es protagonizada por Natalia Oreiro, junto a Milo Lis, Pablo Rago, Dalia Gutmann, Sofía Morandi, Sebastián Arzeno y gran elenco. La trama aborda con humor la relación entre madre e hijo y el deseo de Patri de demostrar su valía ante varios desafíos. Semanas atrás, la actriz había compartido una foto junto al director de la película para marcar el inicio del rodaje: "Hoy arrancamos una nueva aventura con @martinozaidelis #campamentoconmamá".