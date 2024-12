Becas Progresar: por qué pueden no pagarte en diciembre 2024

Hay una razón por la que podrían no pagarte tu Beca Progresar.

Las Becas Progresar son una herramienta clave del Gobierno argentino para fomentar la educación y el desarrollo profesional de jóvenes estudiantes. Sin embargo, no todos los beneficiarios podrán recibir el pago correspondiente en diciembre de 2024. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció determinados criterios estrictos para garantizar que las ayudas lleguen únicamente a quienes cumplan con los requisitos estipulados.

Además, se evalúa otorgar un bono compensatorio del 40% para algunos beneficiarios, aunque no todos estarán habilitados para acceder a este beneficio.

Con el cierre de las inscripciones para Progresar Obligatorio y Progresar Superior en mayo, y para Progresar Trabajo el 30 de noviembre, ANSES reforzó las disposiciones sobre quiénes pueden recibir las becas. Los beneficiarios deben cumplir con condiciones específicas para evitar el cese del pago, lo que resalta la importancia de conocer y respetar los requisitos del programa.

Motivos por los que podrían no pagarte las Becas Progresar

1. No cumplir con los requisitos establecidos

Cada programa de Becas Progresar (Obligatorio, Superior y Trabajo) tiene sus propias exigencias. Aquellos estudiantes que no cumplan con estos criterios quedarán excluidos del beneficio. Además, quienes hayan completado una carrera universitaria, tecnicatura o profesorado no podrán acceder nuevamente, ya que el objetivo es fomentar el progreso educativo y no duplicar el beneficio.

2. Inscripciones fuera de fecha

Las fechas límites son estrictas. Progresar Obligatorio y Superior cerraron sus registros el 17 de mayo, mientras que Progresar Trabajo permitió inscripciones hasta el 30 de noviembre de 2024. Si no te inscribiste a tiempo, no podrás recibir el beneficio.

3. Otros motivos para el cese del pago

Causas imputables al beneficiario: si ANSES detecta irregularidades o incumplimientos relacionados con el solicitante. Exceder el tiempo de duración de la carrera: si estás dos años o más por encima del plazo normal del plan de estudios, podrías perder la beca. Ingreso al Régimen de Impuesto a las Ganancias: si vos o un miembro de tu grupo familiar están registrados en este régimen. Recibir otra beca educativa similar: no es posible acumular beneficios de programas diferentes. Intentar aplicar a una tercera carrera: aquellos que ya obtuvieron la Beca Progresar Superior en dos convocatorias anteriores no podrán solicitarla nuevamente como estudiantes ingresantes.

Las Becas Progresar están vigentes desde el 2014.

¿Cómo saber si cobrarás las Becas Progresar?

Para verificar el estado de tu beca, debés ingresar a la plataforma oficial de Progresar o a la aplicación Mi Argentina con tu CUIL y contraseña. En la sección “Mis Cobros”, el sistema te informará si tenés pagos pendientes o si tu solicitud fue rechazada. Este paso es esencial para despejar dudas y anticipar cualquier inconveniente en el proceso.

Mantenete informado sobre los requisitos y fechas del programa para asegurar el cobro de tus beneficios. Las Becas Progresar son una oportunidad invaluable para continuar tu educación, pero el cumplimiento estricto de las normas es fundamental para garantizar su continuidad.