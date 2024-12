Furor en América TV: vuelve un histórico integrante a Intrusos en 2025

Sorpresa en la TV: vuelve Luis Ventura a Intrusos.

En 2025, Intrusos celebrará un hito importante: sus 25 años de historia. El programa, que fue un referente en el ámbito del espectáculo y las noticias de la farándula argentina, atraviesa una etapa de transformaciones. Tras la salida de Florencia de la V como conductora, la producción del ciclo decidió apostar por una nueva fórmula para su conducción.

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich serán los encargados de liderar el programa en este aniversario tan especial, sumando su estilo único y experiencia en el mundo de los medios. Con su llegada al frente de Intrusos, el formato promete seguir ofreciendo un contenido atractivo y dinámico que continúe cautivando a la audiencia.

Sin embargo, las novedades no terminan ahí. Ángel de Brito, conductor de LAM, reveló en su stream de Bondi que en esta nueva etapa del programa de farándula regresa uno de los nombres más emblemáticos del ciclo: Luis Ventura, quien será parte del panel nuevamente. Esta incorporación será un regreso por todo lo alto, dado que Ventura fue uno de los grandes pilares de Intrusos durante sus primeros años.

Además, otro histórico del programa, Marcelo Polino, también formará parte del panel, sumando su mirada crítica y su característico estilo al espacio. De este modo, el programa se fortalece con el regreso de figuras que marcaron su historia y que, sin dudas, aportarán mucho a la nueva dinámica del ciclo.

El panel se completará con la participación de otros nombres que fueron parte importante del ciclo a lo largo de los años. Marcela Tauro continuará en Intrusos, un rostro inconfundible que lleva años acompañando al público. También se suma Paula Varela, quien ya participó en el ciclo en años anteriores y vuelve a integrarse para aportar su visión en el análisis de los temas más destacados del espectáculo.

Flor de la V se convirtió en tendencia en todas las redes sociales en las última horas, tras el contundente descargo que hizo en Intrusos tras enterarse de que ya no continuará al aire. Jorge Rial opinó sobre lo que ocurrirá en el ciclo fundado por él hace más de veinte años y apoyó a la conductora en la situación que atraviesa.

Jorge Rial fue el fundador de Intrusos y quien llevó adelante el ciclo durante veinte años en la pantalla de América TV; de ese modo, su palabra sobre este revuelo causó repercusión. la madre de Paul e Isabella Goycochea indicó que hubo malos manejos por parte de los directivos del canal a la hora de informarle a ella y a sus compañeros sobre el fin del programa.

"Esta clarísimo, conozco el paño chicos. 20 años estuve en ese canal. Florencia representa todo lo que ellos, en ese canal no quieren. Una mujer trans, que tiene ideas de centroizquierda, progresista, no gusta eso", comentó el periodista que actualmente conduce el ciclo Argenzuela. Y sumó: "Sé cual es el trasfondo de esto, no es un hecho artístico, es preparar el terreno para el desembarco de una programación, y tienen todo el derecho del mundo".

Al mismo tiempo, Rial hizo una fuerte acusación hacia los directivos de América TV, en relación a los derechos del ciclo de espectáculos y farándula: "Lamento mucho lo que pasó, sobre todo a los 25 años de un programa que me tocó crear a mí, porque no lo creo a nadie más, no inventaron nada, el nombre era mío y me lo chorearon, pero todo bien. No somos amigos con Flor, pero la verdad que la manera de irse no es la mejor, enterarse por los medios no es la mejor. Una desprolijidad absoluta".