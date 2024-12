¿Qué significa tocar madera y de dónde viene esta tradición?

Por qué se recomienda tocar madera para evitar la mala suerte

Hay una serie de refranes que se mantienen vigentes dentro de la sociedad que se transmiten de generación en generación y que pocos conocen su verdadero origen. Uno de ellos es el que aconseja tocar madera a modo preventivo para evitar que la mala suerte nos acompañe en proyectos a futuro o cualquier acción que se pretenda realizar.

Si bien es importante tomar todos los recaudos necesarios para evitar sorpresas o cualquier imprevisto que pueda surgir, las personas recurren a cierto ritual para alejar aquellas malas energías que puedan provocar un dolor de cabeza. Una de las frases más repetidas y que recomienda un interesante consejo es tocar una superficie que sea de madera.

"Nuestra generación debería cambiar el dicho de tocar madera por 'tocar melamina' porque dichoso el que se pueda comprar un buen mueble hoy en día", expresó Unnico, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Lo particular de su comentario es que muchos muebles que se venden y forman parte de los hogares no cuentan con el material que anuncia la frase, pero además expone la importancia que varios le entregan con el fin de obtener resultados óptimos.

Tres orígenes posibles

Hay tres orígenes que se vinculan a esta acción de tocar madera. La primera es producto de una antigua tradición que recomienda darle unos golpes a los árboles para que los espíritus malignos que habitan en su interior no escuchen los planes que las personas planean desarrollar. Mientras que otra versión de este refrán expone todo lo contrario, debido a que otras culturas creían que los bosques eran habitados por deidades y mantener contacto con la superficie permitía acceder a su bendición.

En tanto que una tercera explicación de esta creencia se encuentra vinculada con la religión católica, debido a que muchas personas ante un hecho negativo o escuchar malas noticias se llevaban la mano a la zona del cuello para tocar la cruz de madera que portaban. Esto es producto de que Jesús venció a las tinieblas con su crucifixión y posterior resucitación. A pesar de las diferencias entre las tres versiones, el fin es el mismo y es evitar una vida sin problemas.

Por qué una casa de madera es más resistente al fuego de lo que se cree

A diferencia de lo que muchos creen, las casas de madera son más seguras de los que se piensa ante la presencia de un foco de incendio. Esto es producto de que se trata de un material que tiene una mayor resistencia a las elevadas temperaturas contra otros que se utilizan para levantar las paredes de cualquier construcción.



"La madera se quema muy lentamente del exterior hacia el interior, donde hay ciertas capas con presencia de agua", explicaron desde Woodiswood. El proceso de quemado de este material es de 0.7 mm por minutos, además se genera una capa de carbonización que les permite a las del interior quedar intactas.