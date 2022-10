Dos partidos de la Primera Nacional fueron reprogramados por la violencia en el Bosque

Los partidos Brown de Adrogué-Almirante Brown y Almagro-Ferro, que iban a jugarse hoy, fueron suspendidos por los hechos de violencia ocurridos anoche en el Bosque de La Plata y reprogramados para el sábado y el martes, respectivamente.

Brown de Adrogué y Almirante Brown debían enfrentarse a las 15 por la última fecha del campeonato de la Primera Nacional aunque la AFA decidió postergar el encuentro. Los equipos se enfrentarán mañana a las 15 en el Lorenzo Arandilla.

Por su parte, Almagro -que tiene su lugar asegurado en los octavos de final del Reducido por el segundo ascenso a Primera- visitará el martes a Ferro (a las 21.30 en el estadio Ricardo Etcheverri) por la 37ma. y última fecha de la Primera Nacional, cuyo campeón es Belgrano de Córdoba.

Hoy solamente jugarán Mitre (Santiago del Estero) y Alvarado de Mar del Plata.

La fecha continuará mañana con los encuentros entre San Martín de San Juan - San Telmo, Estudiantes (BA) - All Boys, Atlético Rafaela - Riestra, Chacarita - Villa Dálmine, Agropecuario - Deportivo Morón, Quilmes - Deportivo Maipú.

El domingo se enfrentarán Defensores de Belgrano - Gimnasia (J) y Brown (PM) - Belgrano, mientras que el lunes lo harán Atlanta - Gimnasia (M), Santamarina - Guemes (SdE), San Martin (T) - Flandria, Tristán Suárez - Temperley, Instituto - Deportivo Madryn, Sacachispas - Estudiantes (RC) y Independiente Rivadavia - Nueva Chicago.

El equipo que termine en la segunda posición se clasificará a semifinales del Reducido por el segundo ascenso, el tercero se clasificará a cuartos de final, en tanto que del cuarto al 13er. lugar accederán a octavos de final.

Principales posiciones: Belgrano (campeón) 76 puntos; Instituto 65; Gimnasia (M) 64; San Martin (T) 63; All Boys 60; Almagro 57; Chaco For Ever y Estudiantes (RC) 55; Defensores de Belgrano y Estudiantes (BA) 54; Independiente Rivadavia 53; Deportivo Morón 52; Deportivo Riestra 51.

Con información de Télam