Doblete de Chancalay y golazo de Velasco en la MLS

Los argentinos Tomás Chancalay, con un doblete en la derrota de New England, y Alan Velasco, con un golazo de tiro libre en el empate de FC Dallas, marcaron en la MLS de Estados Unidos.

Chancalay, ex Colón y Racing, anotó dos goles en la derrota de New England ante Nashville por 3-2, como visitante, mientras que Velasco, ex Independiente, hizo el tanto de FC Dallas en el empate 1-1 frente Colorado Rapids, como local, en ambos partidos pendientes de la MLS.

Chancalay compartió la delantera con Gustavo Bou (participó del primero) y marcó los dos goles de su equipo que se había ido al descanso 3-0 abajo.

El delantero, de 24 años, marcó su segundo doblete en la MLS y lleva 6 goles en 10 partidos en su primera temporada en Estados Unidos.

Tanto New England como Nashville están clasificados a los playoffs de la conferencia Este.

En otro partido, Alan Velasco, elegido el mejor jugador sub 22 de la MLS, marcó un golazo de tiro libre para darle el empate a FC Dallas ante Colorado Rapids por 1-1, como local.

FC Dallas todavía no tiene asegurada la clasificación a los playoffs de la conferencia Oeste y se jugará todo el próximo 21 de octubre ante el ya eliminado Los Ángeles Galaxy.

Velasco fue elegido el mejor jugador sub 22 de la MLS y marcó su cuarto gol en 27 partidos.

Con información de Télam