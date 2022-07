Debut del argentino Romero en la victoria de Internacional de Porto Alegre en Brasil

(Agrega partidos)

El atacante argentino Braian Romero consumó hoy su estreno con la camiseta del Internacional de Porto Alegre en el triunfo por 3-0 sobre Atlético Mineiro, en la continuidad de la 20ma. Jornada del campeonato de fútbol de Primera División del Brasil, más conocido como Brasileirao.

El delantero bonaerense, de 31 años, ingresó en la segunda parte, a los 30 minutos, en reemplazo de Alemao.

El exjugador de Independiente, Defensa y Justicia y Argentinos Juniors, entre otras instituciones, fue transferido a mitad de semana por River Plate, por un millón de dólares por la mitad de la ficha.

En Internacional, dirigido por Mano Menezes y en la quinta colocación con 33 puntos, se desempeñaron los también argentinos Gabriel Mercado (ex River Plate) y Fabricio Bustos (ex Independiente).

En Atlético Mineiro, que ya no tiene en el banco de suplentes al técnico Antonio Mohamed, se alistó desde el arranque el mediocampista Ignacio Fernández (ex Gimnasia La Plata y River), mientras el cordobés Cristian Pavón (ex Boca) no ingresó, según reflejó ‘O’ Globo’.

Además, Athlético Paranaense, próximo rival de Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores, le ganó por 1-0 a San Pablo, donde debutó como titular el mediocampista Giuliano Galoppo en el Brasileirao, luego de su presentación del jueves pasado por la Copa de Brasil en la victoria por 1 a 0 sobre América MG, en el estadio morumbí, por la ida de cuartos de final de ese certamen.

El exjugador de Banfield, de 23 años, estuvo desde el comienzo en el elenco ‘tricolor’ que orienta el DT Rogerio Ceni. En cambio, el goleador Jonathan Calleri (ex Boca y All Boys) ingresó en el segundo período, en sustitución de Luizao.

En Paranaense, conducido por Luiz Felipe Scolari, el mediocampista Tomás Cuello (ex Atlético Tucumán) se desempeñó desde el minuto inicial y fue reemplazado al promediar la segunda mitad. El único tanto lo marcó Vitor Bueno (St. 24m.), mediante un tiro penal.

Los otros marcadores de la fecha que se inició el sábado fueron: Ceará 1-Palmeiras 2 (un gol del argentino ex Lanús, José Manuel López); Goiás 1-Coritiba 0; Corinthians 1-Botafogo 0; Flamengo 4-Atlético Goianiense 1.

Hoy: América MG 3 (el argentino Martín Benítez entró en el complemento)-Avaí 1, Cuiabá 0-Fortaleza 1 (el equipo del DT Juan pablo Vojvoda sigue en zona de descenso) y Bragantino 1-Juventude 0.

La vigésima jornada se completará mañana desde las 20 con Santos-Fluminense.

Las posiciones son las siguientes:

PEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDIF

1Palmeiras422012623314+19

2Corinthians382011542519+6

3Fluminense341910452920+9

4Paranaense342010462520+5

5Flamengo332010373019+11

6Internacional33208933020+10

7Atl. Mineiro32208842723+4

8Bragantino30208663123+8

9Santos 26196852216+6

10San Pablo262051142825+3

11Goiás 25206772225-3

12Botafogo 242073101925-6

13América MG242073101623-7

14Ceará 242059621210

15Coritiba 222064102231-9

16Avaí 212063112133-12

17Cuiabá 202055101421-7

18Fortaleza 182046101623-7

19Goianiense172045111932-13

20Juventude162037101633-17

Del primero al sexto se clasifican a la Libertadores 2023 y del séptimo al duodécimo a la Sudamericana del año próximo. Los cuatro últimos pierden la categoría.

