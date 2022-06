Brown de Adrogué venció y pasó a escoltar al líder Belgrano en la Primera Nacional

(Cierra jornada)

Brown, de Adrogué venció hoy a Tristán Suárez por 1 a 0, como local y pasó a escoltar al líder Belgrano, de Córdoba, que venció por el mismo marcador y en igual condición a Deportivo Morón, en uno de los encuentros que le dieron continuidad a la 18va. fecha del principal torneo del ascenso.

El defensor Enzo Ortiz marcó a los 31 minutos de la segunda parte para los dirigidos por el histórico Pablo Vicó, que con esta conquista celebraron el noveno triunfo en el campeonato.

El resultado colocó a Brown en el segundo lugar con 34 puntos, mientras que Tristán Suárez se mantiene en zona de descenso con sólo 10 unidades.

Por su parte Belgrano, con un tanto de Ibrahim Hesar en el arranque del complemento, derrotó a Morón en el cierre de la jornada dominical en Córdoba.

Otros resultados de la jornada: San Telmo 1 (Cristian Medina)-Nueva Chicago 1 (Paul Charpentier); Atlético Rafaela 1 (Claudio Bieler) -Sacachispas 1 (Alan Sombra), Güemes (Santiago del Estero) 2 (Melivilo y Salto) -Estudiantes (Río Cuarto) 0 y Santamarina 1 (Maidana)-Mitre (Santiago del Estero) 1 (Rosales).

La 18va. fecha de la Primera Nacional se desarrolló así:

-Viernes: Atlanta 0-Independiente Rivadavia 2 (doblete de Eladio Ramos).

-Sábado: Chaco For Ever 2 (Martín Garnerone y Gastón Novero)-Deportivo Maipú 2 (Álvaro Veliez y Damián De Hoyos); San Martín (San Juan) 2 (Matías Giménez y Sebastián Penco)-Quilmes 1 (Federico González); Chacarita 1 (Ricardo Blanco)-Agropecuario 1 (Brian Blando); All Boys 3 (doblete de Octavio Bianchi y Nicolás Barrientos)-Alvarado 1 (Iván Molinas); y Estudiantes (BA) 1 (Lautaro Parisi)-Ferro 2 (Walter Núñez y Emiliano Ellacopulos).

-Lunes 6: Deportivo Riestra-Deportivo Madryn, 15:30; Villa Dálmine-Temperley, 18:10 (TyC Sports); y Defensores de Belgrano-San Martín (Tucumán), 21:10 (TyC Sports).

-Martes 7: Almirante Brown-Flandria, 18:10 (TyC Sports).

Tiene fecha libre Gimnasia, de Jujuy.

+Posiciones: Belgrano 41 puntos; Brown (A) 34; San Martín (T) 32; All Boys e Instituto 30; Gimnasia (M) 29; Almagro 28; Chacarita, Independiente Rivadavia, Brown (PM) y Estudiantes (BA) 27; Estudiantes (RC) 26; Chaco For Ever y San Martín (SJ) 25; Deportivo Madryn y Agropecuario 24; Nueva Chicago 23; Deportivo Maipú (se le descontaron 3 puntos), Quilmes, Defensores de Belgrano y Ferro 22; Riestra y Alvarado 21; Atlanta y Gimnasia (J) y Guemes (SE) 20; Alte.Brown 19; Morón 18; Temperley y Mitre (SE) 17; Atlético Rafaela, Sacachispas y San Telmo 16; Flandria 15; Villa Dálmine 14; Santamarina 11 y Tristán Suárez 10.

Con información de Télam