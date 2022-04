Brown de Adrogué quiere volver al triunfo ante Independiente Rivadavia en la B Nacional

Brown de Adrogué, tercero en las posiciones y con tres fechas sin ganar, recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza, con la intención de reencontrarse con el triunfo y acercarse a la punta, en uno de los nueve partidos a jugarse mañana por la 12da. fecha del torneo Nacional.

El encuentro se disputará desde las 15.00 en el estadio Lorenzo Arandilla, en la localidad bonaerense de Adrogué, con el arbitraje de Pablo Giménez.

También jugarán mañana: San Telmo-Temperley y Atlanta-Estudiantes de Río Cuarto (ambos 15.30), Chacarita-Quilmes (16.10, TyC Sports), San Martín (San Juan)-Deportivo Madryn (16.30), Tristán Suárez-Sacachispas (19), Santamarina-Almagro (19.45), All Boys-Gimnasia (Jujuy) (20.10, DirecTV) y Chaco For Ever-Deportivo Morón (21).

Belgrano es el puntero con 28 unidades, seguido por San Martín de Tucumán con 24, Brown de Adrogué e Instituto 20.

Brown, dirigido por Pablo Vicó desde hace 13 años, es un equipo muy regular en una divisional que lo tiene como protagonista desde hace varias temporadas y que siempre se ubica cerca de los primeros puestos, como sucede en este Nacional.

No obstante, en las tres últimas fechas empató de visitante con Quilmes (0-0) y Nueva Chicago (1-1); y cayó como local ante Deportivo Maipú de Mendoza (2-1).

Independiente Rivadavia, en la fecha pasada, volvió al triunfo ante Defensores de Belgrano (3-1) después de cinco jornadas en las cuales rescató apenas un punto sobre 15.

Chacarita, quinto con 18 unidades, quiere aprovechar este buen momento con Pablo Centrone como DT ante Quilmes, que está 24to. con 12 unidades.

El "Funebrero" goza de una serie de cuatro partidos sin derrotas, con 10 puntos de 12, y busca aproximarse a los punteros. Quilmes, por su lado, se preparó para ser protagonista de los puestos de vanguardia pero hace siete jornadas que no gana.

All Boys, que busca recuperarse de las tres fechas que suma sin vencer, recibirá en Floresta a Gimnasia de Jujuy, en donde debutará Rubén Darío Franco.

Almagro, incentivado por dos triunfos consecutivos, visitará a Santamarina en Tandil, que sufre una serie negativa de ocho partidos sin ganar que lo colocan a un punto de la zona de descenso.

La fecha continuará de la siguiente manera:

+ Domingo: Atlético de Rafaela-Nueva Chicago (14.10, TyC Sports), Estudiantes de Buenos Aires-Alvarado (15), Guillermo Brown de Puerto Madryn-Deportivo Maipú (15.30) y Güemes-Almirante Brown (19).

+ Lunes: Deportivo Riestra-Villa Dálmine (15.30), Agropecuario-Instituto (15.35, TyC Sports), Gimnasia (Mendoza)-Flandria (19.10, TyC Sports) y Defensores de Belgrano-Ferro (21.10, TyC Sports). Libre: Belgrano.

- Posiciones: Belgrano 28 puntos; San Martín (T) 24; Instituto y Brown (A) 20; Chacarita 18; Deportivo Madryn, Riestra, Almirante Brown, Estudiantes (RC) y G. Brown 17; Dep. Maipú y Almagro 16; Gimnasia (M), All Boys, Chaco For Ever y Def. de Belgrano 15; San Martín (SJ), Atlanta, Estudiantes (BA), Agropecuario e Independiente de Rivadavia 14, Alvarado 13, At. Rafaela, Deportivo Morón, Quilmes y Nueva Chicago 12, Gimnasia (J) 11; Flandria y Sacachispas 10, Temperley, Villa Dálmine y San Telmo 9; Ferro 8; Mitre (SdE) y Santamarina 7; Tristán Suárez 6; Güemes (SdE) 5.

Con información de Télam