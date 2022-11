Biggeri: "Sólo prometo que vamos a buscar siempre el arco rival” dice flamante DT de Chacarita

Aníbal Biggeri, nuevo DT de Chacarita Juniors, advirtió no poder prometer “títulos ni campeonatos” aunque sí destacó que el equipo que dirija buscará “siempre el arco rival y dejará todo en el campo de juego”.

“No puedo prometer títulos ni campeonatos. Sólo que iremos a buscar siempre el arco rival y dejaremos todo en el campo de juego”, sostuvo el entrenador, de 57 años, en la conferencia de prensa de presentación realizada esta noche en el estadio de San Martín.

“Necesito jugadores comprometidos y que tiren para adelante. Si un jugador me pone cara de culo por ir al banco no sirve”, explicó el director técnico que firmó un contrato por dos temporadas con la institución ‘funebrera’, en la que fue arquero (1992-1994) y a la que ya dirigió anteriormente (2014-2015) llevándola de la Primera B Metropolitana a la B Nacional.

El extécnico de All Boys, que realizó una muy buena campaña en el corriente año (resultó quinto con 60 puntos), confirmó que será “necesario” reducir la cantidad de contratos vigentes en el plantel.

“Un equipo sumamente extenso no me sirve. Ya le comuniqué a los dirigentes cuáles son los jugadores que me interesa que continúen en Chacarita. La intención es que sean 27 jugadores más 3 arqueros, incluidos los juveniles”, dijo Biggeri.

El flamante entrenador ‘funebrero’ reveló que llamó al defensor Juan Manuel Insaurralde (Independiente) y al extremo Matías Pisano (Aldosivi de Mar del Plata), dos jugadores identificados con el club, para tentarlos a que regresen.

“Los dos me atendieron de maravilla y no lo descartaron, pero no quiero obligar a nadie ni comprometerlos con que se vayan mal de algún lado”, sostuvo el DT.

Por último, Biggeri anunció que los trabajos comenzarán este lunes 14 y que existe la posibilidad de hacer pretemporada “en Balcarce, eso sería lo ideal. Pero sino trabajaremos en el predio de UTA en Moreno”, apuntó.

Con información de Télam