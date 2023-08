Alan Rodríguez no viaja a jugar contra Chaco For Ever

01 de agosto, 2023 | 16.12

El marcador lateral izquierdo de Rosario Central, Alan Rodríguez, no se recuperó de la molestia muscular que lo sacó del partido que su equipo empató sin goles como visitante de Belgrano de Córdoba y no viajará a Córdoba con el plantel que jugará mañana contra Chaco For Ever, por los 16avos de final de la Copa Argentina, informaron esta tarde fuentes "canallas". Si bien el director técnico de Central, Miguel Ángel Russo, no confirmó la formación, el marcador lateral izquierdo Lucas Rodríguez reemplazaría al "Coyote" Rodríguez. Central formaría con Jorge Broun; Ismael Cortez, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Lucas Rodríguez; Kevin Ortiz y Francesco Lo Celso; Lautaro Giaccone, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; y Alejo Véliz. Con información de Télam