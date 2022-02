"Verón es el gran líder de Estudiantes", destacó el arquero Mariano Andújar

El arquero de Estudiantes de La Plata Mariano Andújar destacó hoy la figura de Juan Sebastián Verón, actual vice del club, porque es el "gran líder" de la institución tras su paso como futbolista y presidente.

"Sebastián es el gran líder de Estudiantes. Fue el presidente de los últimos años, ahora es el vice y fue el jugador más importante de la historia del club", afirmó el capitán en una nota con el canal de Youtube "Doble Mérito".

"Me siento cómodo en Estudiantes, cuando uno está bien se disfruta. Mi objetivo no es jugar gratis, me dedico a esto pero a veces se confunde y uno se expone por ganar unos pesos más. Dejé pasar varias ofertas en mi carrera", describió.

Andújar sonó varias veces en Boca Juniors y reconoció que estuvo "muy cerca" en varias ocasiones, pero se cayó por "las cosas que tiene el fútbol" durante dos mercados de pases seguidos.

"Yo soy el capitán del equipo, la gente me tiene aprecio y si se tenía que dar era con las tres partes contentas", admitió el arquero, que tiene como ídolo al italiano Gianluigi Buffon.

Además, Andújar puso entre los tres mejores que vio al europeo junto con el colombiano Faryd Mondagrón y al brasileño Dida.

Por otro lado, el "uno" destacó a Carlos Bilardo como entrenador aunque compartió solamente tiempo durante el seleccionado argentino como director: "Se preocupaba por trabajar, no por las cábalas. No nos molesta que se haya desvirtuado, me causa gracia, porque para ganar no alcanza solamente con cosas que determinen la suerte o no, hay que laburar mucho".

"A Carlos lo vi hacerse pasar por la mujer para no atender una llamada de un número que no conocía. Era un periodista y no lo quería atender", contó entre risas.

"Hace mucho que no lo veo, lo vi antes de la pandemia por última vez. No sé mucho más que lo que se conoce públicamente y lo que hablo con su hermano. Sé que sigue a Estudiantes por la tele, espero que le podamos darle alegrías", lamentó.

A su vez, el exarquero de Napoli y Catania, ambos de Italia, apuntó contra los críticos de la "escuela de Estudiantes".

"Acá todos buscan dividir entre peronistas y radicales, kirchneristas y macristas, bilardistas y menottistas. Es un negocio. Y acá la escuela de Estudiantes es trabajar, no patear para adelante y meterse atrás. Me molesta".

Finalmente, analizó a Emiliano "Dibu" Martínez, actualmente el dueño del arco del seleccionado nacional: "Me gusta su personalidad, nosotros solamente vemos al jugador de la cámara y eso no es lo mismo puertas adentro. Está perfecto todo, tiene que atajar las pelotas que van al arco y listo".

Con información de Télam