"Rechacé 180 millones de euros del Real Madrid porque Mbappé quería quedarse", dijo el dueño de PSG

El dueño de París Saint Germain, el jeque qatarí Nasser Al Khelaifi, afirmó hoy que rechazó la oferta de 180 millones de euros de Real Madrid por Kylian Mbappé, quien decidió "quedarse" en el club francés junto con Lionel Messi.

"Rechacé 180 millones el pasado verano del Real Madrid porque sabía que Kylian quería quedarse en el PSG. Le conozco muy bien, sé lo que quiere él y su familia, y no se mueven por dinero. Ha elegido jugar aquí por su ciudad, su club y su país, y por el proyecto deportivo. Él solo piensa en jugar y en ganar", contó el empresario.

"Lo que hacemos, lo hacemos porque sabemos que se puede. No es nuestro estilo hablar de otras Ligas, clubes o Federaciones. No vamos dando lecciones y no vamos a permitir que nadie nos dé lecciones. Todos los años es lo mismo. Vamos a seguir construyendo nuestro proyecto", apuntó Al Khelaifi en el adelanto de la entrevista con Marca.

El jeque fue criticado duramente por el presidente de LaLiga de España, Javier Tebas, e incluso denunciado como club-Estado y puso en dudas los fondos económicos con los que se manejan.

Por último, el presidente descartó la llegada de Zinedine Zidane para esta temporada como entrenador, en lugar del argentino Mauricio Pochettino, que está en duda en su cargo. Christophe Galtier, procedente del Niza, es el posible reemplazante del DT.

"Lo diremos en su momento. Solo quiero dejar claro que Zidane me gustaba como jugador y me gusta como entrenador, pero no hemos hablado con él ni directa ni indirectamente, jamás", cerró.

Con información de Télam