"Nos faltó claridad", dijo Pinola luego del empate sin goles de River ante Arsenal

El defensor de River Plate Javier Pinola dijo que les faltó “claridad” para ganar el partido ante Arsenal, en Sarandi, luego del empate sin goles por la 14ta. fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

“Nos faltó claridad. La cancha estaba seca y nos costó un poco más. No es excusa, pero no es favorable para nuestro juego. Veremos en qué fallamos”, expresó Pinola a ESPN.

El zaguero central se lamentó por el punto que no le permitió a River descontar ante el líder Atlético Tucumán: “Era uno de los partidos más importantes que teníamos que ganar, pero no lo podemos modificar. El próximo domingo (ante Central Córdoba de Santiago del Estero) hay que ganar y no parar más”.

“Fue un partido duro y sabíamos que iba a ser así, en una cancha difícil. El primer tiempo no fue de lo esperado. Con los cambios buscamos más peso en ofensiva porque (Lucas) Beltrán estuvo solo. Tuvimos más dominio, pero nos faltaron oportunidades claras”, cerró el experimentado defensor de 39 años.

Con información de Télam