04 de diciembre, 2024 | 18.25 Cuál es la billetera virtual que ARCA, ex AFIP, no podrá controlar ni vigilar en 2025 Desde hace ya un tiempo el actual ente nacional ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), ex AFIP, tiene un estricto control sobre las aplicaciones de billeteras virtuales, la opción más elegida por los argentinos para depositar su dinero y obtener rendimientos diarios o descuentos especiales. En este marco, muchos de los movimientos que se realicen en las mismas deberán ser justificados, lo que en muchos casos genera limitaciones entre los usuarios. Sin embargo, hay una opción que no podrá ser controlada durante el 2025. La mirada del ARCA está puesta especialmente en movimientos de grandes cantidades de dinero. Por ejemplo, si una persona supera los $400.000 en operaciones de ingreso o egreso, o a fin de mes cuenta con más de $700.000 en su cuenta, las billeteras, como Mercado Pago, Ualá, Naranja X y Personal Pay, entre otras, están obligadas a informar sobre estos movimientos. Esto se hace precisamente para controlar que todas las personas cumplan con sus responsabilidades fiscales, pero a algunas personas que pagan sus impuestos las termina afectando igual. Por este motivo, todavía hay algunas opciones que pueden implementarse para evitar la mira del ente nacional. Precisamente, una de las opciones que empezó a pisar más fuerte es PayPal, la billetera virtual originaria de Estados Unidos, que al estar radicada en el exterior y no contar con un convenio de intercambio de información. Al poder asociarse con tiendas en línea, se puede aprovechar para hacer compras en lugares como Amazon sin las restricciones habituales que afectan este tipo de operaciones. De la mano con ella, se pueden abrir cuentas en otras billeteras como Wise, Neteller, Skrill y Payoneer. Cómo abrirse una cuenta de Paypal 1. Ve al sitio web de PayPal o descarga la aplicación: Accede a www.paypal.com desde tu navegador.

O descarga la app de PayPal desde la App Store o Google Play. 2. Haz clic en "Registrarse": En la página principal, busca el botón que dice "Registrarse" o "Sign Up". 3. Elige el tipo de cuenta: Cuenta Personal: Ideal para compras en línea, recibir dinero de amigos o familiares.

Ideal para compras en línea, recibir dinero de amigos o familiares. Cuenta Business: Para empresas que necesitan recibir pagos por productos o servicios. Selecciona "Cuenta Personal" si es para uso personal y pulsa "Continuar". 4. Completa el formulario de registro: Ingresa tu correo electrónico y contraseña segura .

y . Proporciona tus datos personales: Nombre completo. Dirección. Número de teléfono.

5. Vincula un método de pago: Tarjeta de crédito/débito: Ingresa los datos de tu tarjeta para pagar directamente desde tu cuenta PayPal.

Ingresa los datos de tu tarjeta para pagar directamente desde tu cuenta PayPal. Cuenta bancaria: Vincula tu cuenta bancaria para transferencias. Este paso puede hacerse más tarde si prefieres explorar primero la plataforma. 6. Verifica tu cuenta: PayPal enviará un correo electrónico de confirmación.

Haz clic en el enlace del correo para verificar tu dirección. 7. Configura tu cuenta (opcional): Añade una foto de perfil o ajusta tus preferencias de seguridad.

