¿Qué significan los cuadrados en las etiquetas de la ropa y qué lavado debe aplicarse?

Qué significa el cuadrado en la etiqueta de la ropa.

Al momento de comprar una prenda de ropa se ponen en marcha una serie de condiciones, pero hay un detalle que varios ignoran sobre la conservación que debe aplicarse para que la tela no se deforme con los lavados y el paso del tiempo. En las etiquetas se pueden apreciar una cierta cantidad de símbolos y pocos conocen qué significan los cuadrados que aparecen.

Hay ciertos cuidados que son básicos para que la vida útil de la ropa puede extenderse con el paso de los días como es no exponerla al contacto con lavandina, aceites o demás productos de la cocina que pueden llegar a dañarla. Aunque hay otros tratos que se encuentran vinculados con el lavado, secado y planchado.

"Les compre una ropa preciosa a mis hijas para Navidad. Me pongo a hacer lavandería, busco instrucciones de lavado en la etiqueta, me voy a Google a ver el significado de los símbolos, primer símbolo dice NO LAVAR", expresó Wala, como figura su usuario de X (ex Twitter) y muestra una fotografía en la que aparecen tres cuadrados con líneas y círculos en su interior.

¿Qué significan los cuadrados?

Lo primero a mencionar es que se trata de una indicación sobre cómo se debe realizar el proceso de secado de la prenda que compramos. Hay dos maneras de hacerlo. Una es por medio de una secadora, mientras que la otra se encuentra vinculada con el secado a mano o natural.

Aquellas etiquetas que tengan un cuadrado con un círculo en su interior dan indicaciones que la prenda puede o no usarse dentro de una máquina de secado. Por ejemplo: un punto es baja temperatura y dos es valor normal. Mientras que aquellos que disponen de una línea por debajo se trata de un secado delicado y muy delicado cuando son dos. La presencia de una cruz no aconseja el uso del electrodoméstico.

Por otro lado, los cuadrados presentes sin círculo se encuentran vinculados a un secado a mano. Hay opciones que se vinculan con dejar la prenda en la cuerda, a la sombra, en cuerda y a la sombra, en horizontal, dejar escurrir, horizontal y a la sombra y escurrir a la sombra.

En el caso de la etiqueta que fue compartida en X, se puede apreciar que la mujer no debe colocar la prenda dentro de la secadora porque esto le va a producir ciertos daños. La mejor opción es colgarla en un tender o una soga y que el paso de los minutos vayan eliminando la presencia de la humedad.

