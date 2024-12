Impactante: Ángel de Brito compartió un video íntimo de un participante de Gran Hermano 2025

Ángel de Brito mostró un video de un participante de Gran Hermano.

La nueva edición de Gran Hermano llegó a Telefe el lunes 2 de diciembre y ya se hicieron virales varios videos del pasado de algunos de los participantes. De hecho, el periodista Ángel de Brito reveló en un reciente posteo de redes un video de índole íntima que involucra a un concursante del reality show.

Fueron veinticuatro las personas que ingresaron en la casa de Gran Hermano, doce mujeres y doce varones con personalidades y edades muy variadas. Con un número de rating exitoso para las mediciones que se dan en la televisión actual, comenzó la tercera temporada consecutiva de esta nueva era de GH conducida por Santiago del Moro.

En el video que el conductor de LAM compartió en una de sus historias de Instagram, se puede ver a Renato Rossini -uno de los hermanitos- en paños menores, solo con un slip rojo puesto, frente al espejo. "Amigo de Marcos de GH y de Marcos Pérez el manager, estuvo en varios realities y es influencer", precisó De Brito en su publicación.

La presentación de Renato Rossini en Gran Hermano

"¿Cómo está, mi gente linda de Argentina? Mi nombre es Renato Rossini, soy peruano, de Lima, y he venido a ganar Gran Hermano. Crecí con mis abuelos, con mi mamá que trabajaba y estudiaba a la vez. Estudié Administración y Marketing, y estoy muy agradecido con mi familia por haber terminado la carrera", comentó el participante en su presentación. Y agregó: "Mi mamá siempre me decía: ‘Tienes que terminar, después haz lo que quieras hacer’. Entrenar para mí es lo más importante de mi vida, levantar pesas me levanta de mi cama y el ánimo. La disciplina del gimnasio y la universidad han creado a este ser interesante".

Participantes de GH 2025.

Uno a uno, los participantes de Gran Hermano 2025