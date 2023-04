"No me ato a ningún sistema" dijo el DT Gandolfi tras empate de Talleres frente a San Lorenzo

El director técnico de Talleres de Córdoba, Javier Gandolfi, sorprendió anoche con el armado del equipo que empató ante San Lorenzo, al dejar un solo volante de marca como Rodrigo Villagra, y cinco futbolistas con características más ofensivas, y dijo: “No me ato a ningún sistema”.

Así se expresó en conferencia de prensa al esquema que eligió para afrontar el juego ante el ‘Ciclón’, y agregó: “me había quedado conforme en el segundo tiempo contra Colón", en referencia al empate en Santa Fe del último jueves.

A la vez que consideró que su equipo estuvo “por encima del rival, que tuvo un día más de descanso”.

Gandolfi fue consultado además sobre el reemplazo del colombiano Diego Valoyes, que dejó el campo en el entretiempo, y aclaró: “Él me comentó que tenía una molestia y por eso decidí sacarlo”.

“De local me gusta ganar, de visitante me gusta ganar. Cuando no se puede ganar es bueno sumar. A mi entender nos tendríamos que haber quedado con los tres puntos. Estoy contento porque el equipo en gran parte del partido lo fue a buscar”, continuó el entrenador, que lamentó no haber podido sumar de a tres y el penal que falló el uruguayo Michael Santos.

Con información de Télam