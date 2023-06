"Merolla nunca quiso seguir en Huracán", aseguró el presidente David Garzón

El presidente de Huracán, David Garzón, aseguró hoy que el defensor Lucas Merolla "nunca quiso seguir" en el club porteño y por eso quedó en condición de libre el jueves último.

"Merolla nunca quiso seguir. Le ofrecíamos 10 millones de pesos por mes en el salario, 700 mil dólares por la firma y un 25 por ciento de una futura venta. Lo esperamos en la sede para firmar, no vino y al otro día nos pidió más", aseguró el directivo en una nota con ESPN.

Garzón, quien pasa el peor momento desde su asunción como presidente con muchos cuestionamientos y pedidos de renuncia en redes sociales, salió a contestarle al defensor que aseguró que no quería irse libre y que los directivos no hicieron "nada bien".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Le hicimos una oferta que era una locura. Era 10 veces por encima del sueldo de él. Aparecieron los representantes que no son gente de fútbol y no entendieron nunca nada", insistió Garzón.

"Son situaciones en las que uno no pudo llegar a un acuerdo. No le guardo ningún rencor a Lucas. Pero hay cosas que escuché que no son reales", sentenció el directivo.

Con información de Télam