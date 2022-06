"Lo mejor para Borja es conocer su futuro pronto", dijo Juan Cruz Real, el DT de Junior de Colombia

Juan Cruz Real, entrenador del delantero Miguel Borja en Junior de Colombia, consideró hoy que "lo mejor" para el futbolista es "conocer su futuro pronto" ante la posible chance de incorporarse a River Plate, en una negociación que se extendió en plazos.

"Miguel está con la mejor predisposición. Él me manifestó que si le toca quedarse acá, porque no se da la negociación (con River), se queda feliz, que no lo tomaría como una frustración. Lo mejor para el jugador es conocer su futuro pronto", declaró Real en conferencia de prensa.

"No es un secreto que se estuvo hablando entre los clubes, pero hay un tema de una negociación que está un poco trabada", indicó Real sobre el contacto entre los dirigentes de Junior, River y Palmeiras de Brasil, dueño de un porcentaje del pase del goleador colombiano.

River hizo una oferta inicial por Borja que fue aceptada por Junior, pero Palmeiras, dueño del 50% del pase, pidió más dinero. En principio, las tres partes llegaron a un acuerdo para que Borja se incorpore al club de Núñez en los próximos días.

Con información de Télam