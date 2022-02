El mariscal de campo Tom Brady desmintió haberse retirado

El estadounidense Tom Brady, auténtica leyenda del deporte y probablemente el mejor mariscal de campo de la historia de la liga de fútbol americano (NFL), desmintió anoche que se haya retirado de la actividad y reafirmó que está evaluando su futuro.

El pasado sábado se dio casi como un hecho el retiro del siete veces ganador del Super Bowl y con 22 temporadas en NFL, de 44 años y que juega en Tampa Bay Buccaneers.

"Todavía estoy pasando por el proceso por el que dije que estaba pasando. A veces lleva algo de tiempo evaluar realmente cómo te sientes, qué quieres hacer y creo que cuando sea el momento adecuado estaré listo para tomar una decisión de una forma u otra", dijo Brady en su podcast 'Let's Go'.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El histórico jugador de futbol americano explicó además: "Yo soy responsable de lo que digo y hago, y no soy responsable de lo que otros dicen o hacen. Creo que una cosa que he aprendido sobre los deportes es que controlas lo que puedes controlar, y lo que no puedes, se lo dejas a otros".

Brady llegó a la NFL desde la Universidad de Michigan, en el puesto 199 del draft del año 2000 y fue seleccionado por Bill Belichick y los New England Patriots.

En el 2001 comenzó a ser pieza preponderante en las conquistas de los Patriots, que ganaron tres Super Bowls en cuatro temporadas.

En 2007, con una marca de 16-0 para el equipo durante la temporada regular, el legendario jugador registró la marca récord de 50 touchdowns. Sin embargo, la final quedó para los Giants en esa 42da. edición del Superbowl.

Entre 2014 y 2018, Patriots ganaron otros tres campeonatos, pero Brady se alejó luego de dos décadas y se marchó hacia los Buccaneers de Tampa, donde se adjudicó el título en la primera temporada (2019).

El deportista estadounidense, casado con la supermodelo brasileña Gisele Bundchen hace 12 años, se adjudicó más títulos que cualquier franquicia de la NFL (Patriots tienen 6 con su concurso).

Con información de Télam