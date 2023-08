El líder Cincinnati perdió frente al Columbus Crew en el regreso de la MLS

El líder Cincinnati, con los argentinos Luciano Acosta (ex Boca) y Álvaro Barreal (ex Vélez) perdió 3 a 0 frente al Columbus Crew por la Zona A en el regreso de la MLS en el Estadio Lower.com Field de Estados Unidos.

El Columbus Crew apabulló al Cincinnati con los goles de Morris a los 15m, de Hernández a los 23, ambos en la primera etapa, y sello la victoria a los 51m del completo Russell-Rowe.

Con el triunfo le descontó puntos importantes en la lucha por la MLS y el local quedó a 12 puntos del líder.

= Resumen de la fecha 27 =

Hoy: Columbus Crew 3 (Morris, Hernández (pen.) y Russell-Rowe) - Cincinnati 0

New York FC 0 - Minnesota 2 (Gregus y Garcia)

New York RB 1(Tolkin) - DC United 0

Toronto FC 2 (Bernardeschi X2) - Montreal 3 (Choiniere X2 y Mabika (e.c.))

Chicago Fire 1 (Pineda) - Orlando City 3 (Cartagena, Angulo y Torres (pen.))

Houston Dynamo 5 (Bassi (pen.), Quiñones, Baird, Escobar(Argentino) y Smith) - Portland Timbers 0

En juego:

St. Louis City 1 (Parker) - Austin FC 0

Recién empezados:

Seattle Sounders 0 - Atlanta United 0 y Vancouver 0 - SJ Earthquakes 0.

Miércoles 23 de Agosto: Los Ángeles FC - Colorado a las 23:30 horas.

Miércoles 27 de Septiembre: Philadelphia - Dallas a las 22:30.

Sábado 14 de Octubre: Nashville SC - New England a las 21:30 y L.A. Galaxy - Real Salt Lake a las 23:30.

A confirmar por postergación: Inter Miami - Charlotte FC

Posiciones - Zona A: Cincinnati con 51 puntos; New England 43; Philadelphia y Orlando City 40; Columbus Crew 39; Nashville SC 38; Atlanta United 35; Chicago Fire y Montreal 32; DC United 30; New York RB 29; Charlotte FC y New York FC 26; Toronto FC 19 e Inter Miami 18.

Posiciones - Zona B: St. Louis City con 44 puntos; Los Ángeles FC y Real Salt Lake 37; Seattle Sounders 36; Houston Dynamo, Austin FC y SJ Earthquakes 32; Vancouver y Minnesota 31; Dallas 30; Kansas City y Portland Timbers 26; L.A. Galaxy 22 y Colorado 19.

Con información de Télam