El argentino Braian Cufré anotó para el empate de New York FC ante Charlotte en la MLS

El defensor argentino Brian Cufré anotó el gol con el que New York FC empató esta noche 1 a 1 como local ante Charlotte FC, en partido correspondiente a la 23ra. fecha de la Zona A de la Major League Soccer (MLS) estadounidense.

Los visitantes arrancaron ganando en el Citi Field Stadium a los 17 minutos del primer tiempo mediante un tanto del estadounidense Orrin McKinze Gaines, pero el marplatense Cufré, ex Vélez Sarsfield, igualó para los neoyorquinos a los 36 del segundo período.

En New York FC también fue titular el delantero argentino ex Estudiantes de La Plata, Matías Pellegrini, mientras que en Charlotte FC estuvo desde el arranque su compatriota Enzo Copetti, ex Racing Club, que se retiró lesionado a la media hora de la primera etapa, cuando fue reemplazado por el iraquí Justin Meram.

Ninguno de estos dos equipos se encuentra, a partir de esta igualdad, en zona de clasificación a los play offs en las siguientes tablas de posiciones:

ZONA A:

PEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDIF

1Cincinnati 442013523221+11

2Nashville SC 382111553016+14

3New England 372010733525+10

4Columbus Crew352110564229+13

5Orlando City 34219753223+9

6Philadelphia 342010463422+12

7Atlanta United 32218853935+4

8DC United 29228593028+2

9Montreal 262082102028-8

10Charlotte FC 25216782836-8

11New York FC 252251072327-4

12New York RB 23205871820-2

13Chicago Fire 23205872631-5

14Toronto FC 192231091831-13

15Inter Miami 172052132031-11

ZONA B:

PEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDIF

1St. Louis City 352011273924+15

2Los Angeles FC32209562923+6

3Seattle Sounders32219572518+7

4Real Salt Lake 30218672631-5

5Dallas 292185823230

6SJ Earthquakes28217772528-3

7Houston Dynamo27208392426-2

8Austin FC 26207582528-3

9Vancouver 25196763026+4

10Kansas City 242266102630-4

11Minnesota 24196672125-4

12Portland Timbers22215792331-8

13L.A. Galaxy 19204792032-12

14Colorado 142028101429-15

- Se clasifican a los play offs los siete primeros de cada zona y los octavos y novenos van a repechaje para acceder a esas instancias.

