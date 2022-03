Alfaro quiere "volver a las fuentes" ante Argentina

Gustavo Alfaro, entrenador de la selección de Ecuador, adelantó que la idea que busca con su plantel de acá al partido con Argentina, es “tratar de volver a nuestra fuente, recuperar jugadores y poner el mejor equipo posible para cerrar lo mejor posible la Eliminatoria”.

En una charla con la prensa realizada hoy, Alfaro dijo que su equipo tiene “la gran posibilidad de cerrar la Eliminatoria ante uno de los invictos y en un estadio repleto. Argentina llega en un proceso de maduración óptimo. Es un ensayo muy lindo de exigencia y experiencia”.

Respecto de la clasificación a Qatar 2022, Alfaro señaló que “si antes de empezar me decían que a una fecha del final Ecuador iba a estar clasificado directamente a una Copa del Mundo, me permitía dudarlo porque estaba vinculado más a una ilusión que a una cuestión real”.

“Que eso lo pueda sentir Brasil, Argentina o Uruguay es normal porque ya vienen con procesos afianzados. El hecho de haber clasificado a una Copa del Mundo es algo muy significativo. Si entramos fue por todo lo que se hizo durante el camino”, agregó.

“A los jugadores les dije que crean. Hay una manera de hacer las cosas: hay que hacerlas bien. Tenemos la capacidad de transformarnos en el camino más allá de todas las dificultades. Si uno cree, las cosas las consigue”, afirmó.

Alfaro dijo que tienen “una gratitud enorme hacia los jugadores. Si no hubiese sido por ellos, no hubiera podido llevarlos al Mundial. Disfruté mucho del camino. Desde octubre, este equipo irradió una luz intensa. El desafío es tratar que esa luz no muera en Qatar. El Mundial es parte del camino y esa luz se debe mantener”.

“Qatar es parte del camino. El destino es el lugar donde uno quiere llegar, donde nosotros deseábamos llegar. Ojalá que esta luz no se apague en Qatar, que sea una luz que perdure más allá de quién esté adelante”, agregó.

Mientras que sobre la juventud de su plantel, que tiene un promedio de 24 años, explicó que están “lejos de la maduración ideal que tiene que tener un equipo. Las cosas negativas las tenemos que transformar para hacerlas positivas. Lo importante de lo negativo es no volverlo a hacer”.

“Hay que trabajar de manera permanente más allá de los resultados. Como es una selección joven, muchos de ellos juegan su primera Eliminatoria y clasificaron a una Copa del Mundo. Esto hace que sea un ajuste permanente de vivencias, en que saquemos las conclusiones para corregir. El otro día fue una mezcla de factores que conspiraron con el resultado que hubiésemos deseado”, indicó.

El ex DT de Boca Juniors destacó en una de sus intervenciones que, si bien ya se logró el objetivo, por delante hay que dar valor a todo el camino que se trazó.

“Yo les repetía a los jugadores que no perdamos el camino recorrido porque el sabor está en el camino. Eso es lo que hace diferente a un determinado proceso. Personalmente, lo he disfrutado mucho”, remarcó.

Ante las consultas sobre las edades de los futbolistas, Alfaro indicó que no va a esperar “a que tengan 24 años para ponerlos a la selección".

"Nunca le cerré la puerta a ningún jugador ecuatoriano de cualquier parte del mundo porque no me siento el dueño. Soy un entrenador que les da la oportunidad. La Selección está abierta para todos así convoque jugadores de 36 años hasta 18, y seguiré apostando por la juventud”, destacó.

Con información de Télam