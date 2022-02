Comienza la Major League Rugby de Estados Unidos con la participación de 14 argentinos

La Major League Rugby (MLR) de Estados Unidos, con la participación de 14 jugadores argentinos, comenzará mañana con cuatro partidos; Atlanta - Old Glory, Austin Gilgronis - Dallas Jackals, Houston Sabercats - Los Angeles Giltinis (campeón 2021) y New Orleans - New England.

La primera fecha se completará el domingo con los encuentros San Diego Legion - Utah Warriors y Seattle Seawolves - Toronto Arrows, quedando libre la franquicia New York.

Houston será la franquicia con más presencia argentina, ya que a Nicolás Solveyra y el lesionado Diego Fortuny, se sumaron Juan Pablo Zeiss, Marcos Moroni y Axel Zapata.

En San Diego Legion jugarán Matías Freyre (ex Houston) y Thomas Morani, mientras que Alejandro Torres y Conrado Roura lo harán en Dallas.

Julián Domínguez jugará en Austin. Tomás de la Vega en Toronto, Benjamín Bonasso en New York, Joaquín de la Vega Mendía en el subcampeón Atlanta y Juan Cappiello en Nueva Orleans.

Con información de Télam