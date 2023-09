Madelón habló de un "triunfo justo" de Gimnasia ante Central

Gimnasia y Esgrima La Plata consiguió su segunda victoria en tres partidos desde que asumió Leonardo Madelón como director técnico y el entrenador manifestó consideró "justo" el 2-1 de hoy ante Rosario Central, para el que trabajaron "más que nada en lo anímico después de la derrota con Huracán" el pasado martes.

"Había que volver a la receta inicial, ser dinámicos, intensos, lograr un equipo corto y que haga equivocar al rival. Nos hicieron el gol cuando los mejores éramos nosotros pero lo pudimos controlar", comentó en conferencia de prensa.

“Me quedo con el carácter del equipo que pudo volver a dar vuelta un resultado, que no es fácil en el fútbol argentino. Me deja tranquilo que hay rebeldía, es un grupo muy fuerte y que deja todo. Creo que no nos sobró nada pero ganamos muy bien sin correr riesgo”, analizó.

Con la victoria de hoy, Gimnasia abandonó la zona de descenso en la tabla anual, en la que había caído por el revés en Parque de los Patricios. "Esto es así: ganas y salís, perdés y te volvés a meter en el lío", asumió.

Madelón valoró que en su plantel "son todos (los jugadores) importantes, los chicos y los grandes", por lo que instó a los hinchas "a apoyar a todos en un momento como el actual".

"Tenemos que trabajar para que a fin de año nos podamos dar un abrazo por cumplir el objetivo”, dijo.

En la próxima fecha, la interzonal, Gimnasia visitará el estadio UNO para jugar el clásico con Estudiantes. "Es un partido importante, especial, que hay que jugarlo con confianza. Ahora hay que estar contentos, disfrutar, descansar y desde el lunes pensar de lleno en ese encuentro", planteó.

"Es clave que estén todos sanos, que podamos elegir lo mejor. Hoy me llevo cosas valiosas, para mí los dos mediocampistas centrales jugaron un gran partido, y debemos corregir el tema de las bandas donde todavía tenemos problemas”, concluyó.

Con información de Télam