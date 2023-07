El argentino Cristaldo marca en la victoria de Gremio que ahora es segundo

El mediapunta argentino Franco Cristaldo convirtió esta noche un tanto para Gremio de Porto Alegre, que avanzó a la segunda colocación de la tabla, al derrotar por 2-1 a Bahía, en uno de los adelantos de la 13ra. fecha del Campeonato brasileño de fútbol de Primera División, más conocido como Brasileirao.

El exjugador de Huracán, de 26 años, abrió la cuenta en el estadio Fonte Nova de Bahía, a los 9 minutos de la etapa inicial, después de recibir una habilitación del paraguayo Mathías Villasanti, en una maniobra que comenzó el goleador uruguayo Luis Suárez.

El futbolista surgido en las divisiones formativas de Boca Juniors apareció en el área rival y definió ante el arquero Marcos Felipe para adelantar al combinado ‘tricolor’.

En Gremio también se alistó el defensor misionero Walter Kannemann (ex San Lorenzo), mientras que en el elenco local ingresó en la segunda etapa el exmediocampista de Colón de Santa Fe, Lucas Mugni.

En duelo de técnicos argentinos, Flamengo, del santafesino Jorge Sampaoli, le ganó por 2-0 a Fortaleza, del cordobés Juan Pablo Vojvoda.

Gabigol y el uruguayo Giorgian de Arrascaeta anotaron para el equipo de Río de Janeiro, que está en octavos de final de Copa Libertadores.

En Fortaleza, en tanto, se alinearon desde el comienzo el defensor Emanuel Brítez (ex Unión de Santa Fe), el mediocampista Tomás Pochettino (ex River) y el delantero Juan Martín Lucero (ex Vélez), según reflejó ‘Flashscore’.

En tanto, San Pablo, con la presencia del defensor Alan Franco (ex Independiente), derrotó por 1-0 a Fluminense, que tuvo en sus filas al atacante Germán Cano (ex Lanús).

Mañana, el líder Botafogo, que tiene en la nómina a Leonel Di Plácido (ex Lanús y Atlético Tucumán), será local ante Vasco da Gama. También jugarán Corinthians-Bragantino, Atlético Mineiro-América Mineiro, Atlético Paranaense-Palmeiras y Cuiabá-Santos. La fecha se completará el lunes con el choque Goiás-Curitiba.

Principales ubicaciones: Botafogo 30 puntos; Gremio 26; Flamengo 25; Palmeiras 22.

Con información de Télam